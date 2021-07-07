GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'ne modern bir bina

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla 9 Temmuz 2021 Cuma günü temeli atılacak olan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi için modern bir bina projesi hazırlattıklarını açıklayan Başkan Mahsum Altunkaya, “Özel olarak hazırlattığımız modern bir binaya sahip olacak olan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi yöresel kültürlerin geleceğe intikalinde oynayacağı önemli rollerin yanı sıra Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen tarımsal ürünlerin işlenerek yüksek katma değerli ürünler haline gelmesinde de önemli roller üstlenecek insan iş gücü yetiştirilmesinde büyük rol oynayacaktır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temeli TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla 9 Temmuz 2021 Cuma günü düzenlenecek törenle atılacak. GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi için özel bir proje hazırlatıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, tarihi dokuya uygun olmasına büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Temeli Cuma günü TİM Başkanımız İsmail Gülle ve üyelerimizin katılımıyla Midyat'ta atılacak olan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi için özel bir proje hazırlattık. İnşasını üstlendiğimiz GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Bodrum katta 138 kişilik amfi, 3 sergi alanı, mescit ve kafeterya mevcuttur. Ayrıca kafeteryanın önünde bulunan açık alan sergi alanı olarak kullanılabilecektir. Zemin katta 2 adet temel tasarım atölyesi, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, birer adet de iç mimarlık, moda tekstil, geleneksel sanat ve kuyumculuk atölyeleri mevcuttur. Bir üst katta 10 adet sınıf, tahakkuk, öğrenci işleri, fakülte sekreteri ve evrak kayıt odaları bulunmaktadır. En üst katta dekan odası, 2 adet dekan yardımcı odası, dekan sekreteri odası, 4 adet bölüm başkanı odası ve 13 adet yönetim görevli odasının yanı sıra mescit, kütüphane, toplantı ve dinlenme odası bulunmaktadır. Ayrıca her katta bay-bayan tuvalet ve engelli tuvaleti mevcuttur. Zemin ve normal katlarda bulunan galeri boşlukları tüm koridorlarda daha fazla ışık ve ferahlık sağlamıştır. Cephede kullanılan giydirme camlar sayesinde her katta yeterli ışık alımı sağlanmıştır. Cephe, Mardin mimarisine uyumlu olacak şekilde Midyat Taşı ile döşenecektir. Bu fakülte sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi için değil, bütün Türkiye için önem taşıyan bir yapıya sahiptir. Yöresel kültürler ve el sanatlarının gelişimine büyük katkılar sağlayacağı gibi Anadolu'nun zengin topraklarında üretilen tarımsal ürünlerimizin yüksek katma değere kavuşturularak mamul hale getirilmesinde inanıyoruz ki bu fakülteden mezun olacak gençlerin büyük katkısı olacaktır” diye konuştu.