GAİB Online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Aralık ayı programını açıkladı. İhracatçıların ihtiyaç duydukları eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Kasım ayında gerçekleştirilen 7 başlıktaki 8 günlük eğitime toplamda 2 bin 561 katılım olduğunu sözlerine ekledi.

Aralık ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde Aralık ayı boyunca ‘Zor İnsanlarla Başa Çıkma', ‘Yalın Üretim', ‘İhracatta KDV İstisnası ve İşlemleri', ‘Dijital Dünyada ve Sosyal Medyada İmaj Yönetimi', ‘Satışta Riski Önleyici Temel Muhasebesel ve Hukuksal Bilgiler', ‘Uluslararası Pazarlamanın Projelendirilmesi, Pazar ve Fiyat Stratejisi', ‘Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi', ‘Değer Oluşturan Satış' başlıklarını ele alacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Söz konusu eğitimlerin ilki 3 Aralık 2020 Perşembe günü başlıyor. İlgililer, Aralık ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-aralik-2020-online-egitim-programlari-hk-176.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecek. Herkesin katılabileceği bu eğitim seminerleri hakkında değerlendirme yapmak, gelecek eğitimler hakkında eğitmen ve eğitim konusu önerisinde bulunmak isteyenlerin, her eğitim sonrası gönderilen değerlendirme anketini doldurabilecekleri ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine yazabilecekleri belirtildi.

Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, “Bildiğiniz gibi tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen sertifikalı eğitim seminerlerimizin yanında Birliklerimiz bünyesinde, uzmanlık düzeyinde uzun soluklu eğitimler de düzenlenmektedir. Tüm Bölge insanımızın yararlanabileceği 116 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Şimdiye dek 7 kez düzenlediğimiz eğitimimizin 8'incisi daha da güçlenen eğitmen kadrosu ve içeriği ile Kasım ayında başladı. Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimiz 7 dönemde 127 mezun verdi. Eğitim programımızı başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizi üye firmalarımız ile düzenli olarak buluşturuyoruz. Dış Ticaret personel ihtiyacı bulunan üye firmalarımız https://www.gaib.org.tr/tr/f/75.html linkindeki formu doldurarak başarılı kursiyerlerimizin özgeçmişlerine ulaşabilirler. Bir diğer uzun soluklu eğitimimiz olan “Online E-Ticaret ve E-ihracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”mizin 8'inci Dönemi için ise başvuruları almaya başladık. İlgililer ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/8donem-online-e-ticaret-e-ihracat-uzmani-yetistirme-egitimi-175.html adresini ziyaret edebilirler. 21 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayarak 26 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek olan 150 saatlik sertifikalı ve ücretsiz eğitimimizle Bölgemize yeni e-ticaret/e-ihracat uzmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.