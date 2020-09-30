GAİB online eğitimlerinde Ekim takvimini duyurdu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Ekim ayı programını açıkladı. İhracatçıların ihtiyaç duydukları eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Eylül ayında gerçekleştirilen 6 başlıktaki 10 günlük eğitime toplamda 1969 katılımcının iştirak ettiğini sözlerine ekledi.

Ekim ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde ilk olarak Ticaret Bakanlığımızın uzmanlarını ağırlıyoruz. Bakanlığımızın uzmanları tarafından gerçekleştirilecek Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin ardından sırasıyla; ‘Excel'de Raporlama Teknikleri', ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi', ‘NöroMarketing Eğitimi', ‘Vuca'da Başarı ve Dijital Yetkinlikler', ‘İlk İzlenim Son İzlenimdir' ve ‘Finansal Check-Up' eğitimlerini gerçekleştireceğiz. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitimlerin ilki 1 Ekim 2020 Perşembe günü başlıyor. İlgililer, Ekim ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/ekim-2020-online-egitim-takvimi-152.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitime kayıt yaptıran kişilere eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecektir.

Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, “Bildiğiniz gibi tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen sertifikalı eğitim seminerlerimizin yanında Birliklerimiz bünyesinde, uzmanlık düzeyinde uzun soluklu eğitimler de düzenlenmektedir. Tüm Bölge insanımızın yararlanabileceği 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz ile 150 saatlik Online E-Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz Ekim ayında da aralıksız devam edecek. Ayrıca Eylül ayında başlattığımız, 25 saatlik, ücretsiz ve sertifikalı “Online İleri Düzey Dış Ticaret İngilizcesi Eğitimi”miz Ekim ayında da devam edecek. Birliklerimize üye olan firmaların dış ticaret departmanlarında çalışan personele yönelik mesai saatleri dışında düzenlediğimiz online eğitimimiz alanında uzman bir eğitmen tarafından veriliyor ve dış ticaret personelimizin mesleki İngilizcesinin geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST'e de değinen Başkan Kileci, “Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden birinin, TEKNOFEST 2020'nin açılışını Gaziantep'te yapmanın gururunu yaşadık. Bu yıl 3.'sü düzenlenen festivale 100.000'in üzerinde rekor proje başvurusu oldu. Teknoloji ordumuz giderek büyüyecek, festival boyunca Gazi şehrimizde projeleri ile yarışan gençlerimiz, yarının mucitleri olarak Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuracaklardır. Tüm gayemiz bu gibi organizasyonlarla gençlerimizi teknolojiye teşvik etmek ve bu konuda onları eğitmek olmalıdır. Bu bağlamda, inovasyonu ve teknolojiyi önceleyen etkinliklere yüklediğimiz anlam oldukça fazladır. Bizler de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak kendi sahamızdaki teknolojik altyapının oluşturulması ve ihracatta dijitalleşmenin gerçekleştirilmesi için eğitimlerimize var gücümüzle devam ediyoruz. Bu vesileyle, TEKNOFEST'in gerçekleştirilmesine öncülük eden başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep olarak bu eşsiz organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduk” diye konuştu.