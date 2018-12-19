GAİB Vali Gül ile ihracatı değerlendirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ihracatçılarla bölgeden ve Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracatı ve gündemle ilgili konuları değerlendirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den bölge ihracatıyla ilgili bilgiler alan Vali Gül, Gaziantep'in sosyal ve ekonomik olarak birçok konuda önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek kentin öncelikli sorunlarının çözümü için el birliğiyle gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaret ettiği Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde ihracatçılarla bir araya geldi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB eski koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve birliklerin yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette gündemle ilgili konuların yanı sıra bölge ve Gaziantep ihracatı değerlendirildi.

Ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Güneydoğu Anadolu bölgesinden gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi. Kileci Gaziantep merkezli şirketlerin Türkiye genelindeki ihracatının farklı birlikler üzerinden gerçekleştirilen ihracatla birlikte yaklaşık on milyar doları bulduğunu ifade ederek kentin ihracat kapasitesinin büyüklüğüne değindi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2018 yılı içerisinde ciddi miktarda ihracat gerçekleştirildiğini, yürütülen çalışmalarla önümüzdeki süreçte ihracatın daha da artacağını umduklarını ifade eden Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vali Gül'e bilgiler verdi. Gaziantep'in çeşitli sorunlarının da gündeme getirildiği ziyarette havalimanında yaşanan sorunların çözümü için gerekli teknik çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Gül, “Gaziantep'in bütün öncelikli sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için el birliğiyle çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte bunların çözüme kavuşacağına inanıyorum” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ziyaretin ardından Vali Gül'e günün anısına bir plaket takdim etti.