GAİB ve EİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek

Dijital ortamda Türkiye'nin ilk fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile düzenlediği eğitimlerle e-ticaret alanında donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) dijital ortamda yaptıkları çalışmalarda güç birliğine gitme kararı aldı.

Pandemi sonrasında baş döndürücü bir hızla gelişen dijitalleşme, yeni iş birliklerine zemin hazırladı. Dijital ortamda Türkiye'nin ilk fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile düzenlediği eğitimlerle e-ticaret alanında donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) dijital ortamda yaptıkları çalışmalarda güç birliğine gitme kararı aldı.

GAİB Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun dijitalleşme çalışmaları ve gelecek dönemde yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

EİB ve GAİB'in ilk iş birliği 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin düzenleyeceği Shoedex2020 Fuarı olacak. Birlikteliğin ikinci halkasının ise; Ege İhracatçı Birlikleri'nin 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleyeceği Türkiye'nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource olması planlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geleneksel ihracatta konteynırla yapılan ihracatın günümüzde ürün bazına dönüştüğünü, ihracatçı firmaların bu sürece uyum sağlamaları için organizasyon yapılarını güncellediklerini kaydetti.

Pandemi döneminde insanlığın e-ticarete kayışının çok hızlandığına işaret eden Eskinazi, “E-ticaret platformlarında ürünü satılan ihracatçılarımızın ürünlerini 24 saat içerisinde ABD'deki tüketiciye ulaştıracağı bir sistemi hayata geçirmemiz gerekiyor. Türk Lojistik Merkezleri bu altyapının oluşmasına büyük katkı sağlayacak” dedi.

İhracatçı firmaların e-ticaret departmanlarında istihdam edecek personel bulma konusunda sorun yaşamamaları için Gaziantep'de e-ticaret kursları düzenledikleri bilgisini veren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bu eğitimler sonrasında 300 kişilik bir e-ticaret uzmanı sayısına ulaştıklarını, bu kişilerin yüzde 80'inin Türkiye'nin ihracat ailesine katıldığını dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyada ticaretin formunun değiştiğinin altını çizen Kileci, “Dijital pazarlama salgın sürecinde baş döndürücü bir hızla gelişti. Pandemi öncesinde e-ticaret yapılan kredi kartı sayısı 4,5 milyon iken, bugün 11 milyona ulaştı. Gıda sektöründe e-ticaret kanallarında yüzde 46 ciro artışı oldu. Karlılık perakende satışta. Mikro üretim yapan ve ihracat yapan firma sayısının artması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin ev sahipliği yaptığı ziyarete, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit katıldı.