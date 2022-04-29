‘GAİB'de başkanlar kurulu toplandı

GAİB bünyesinde faaliyet gösteren dört ayrı sektöre ait İhracatçı Birlikleri Genel Kurullarının tamamlanmasının ardından göreve yeni seçilen başkanlar bir araya gelerek GAİB Koordinatör Başkanı'nı belirledi. Yeni dönem için yapılması planlanan çalışmaları ve hedefleri masaya yatıran Başkanlar, fikir alışverişinde bulundu. Yapılan toplantının ardından Ahmet Fikret Kileci GAİB Koordinatör Başkanı, Mehmet Çıkmaz ise Koordinatör Başkan Yardımcısı olarak belirlendi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren İhracatçı Birliklerinin seçimli genel kurulları tamamlandı. Seçimli Genel Kurulların tamamlanmasının ardından toplanan Başkanlar Kurulunda yeni dönem Koordinatör Başkanı ve Başkan Yardımcısı belirlendi. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen ilk Başkanlar Kuruluna Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci katıldı. Yapılan toplantıda bir önceki dönemde Koordinatör Başkanlık görevini sürdüren Ahmet Fikret Kileci'nin yeni dönemde de görevine Koordinatör Başkan olarak devam etmesine karar verildi. Yine bir önceki dönemde Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Çıkmaz'ın da aynı göreve devam etmesi uygun görüldü. Toplantının sonunda dört başkan bir arada fotoğraf çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kileci'den birlik beraberlik mesajı

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde tüm birlik başkanlarıyla ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk Başkanlar Kurulunda, Değerli Birlik Başkanlarımız benim bir önceki dönemde yürüttüğüm görevimi sürdürmemi istediler. Beni yeniden Koordinatör Başkanlık görevine layık gören Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeyi temenni ediyorum. Ülke ekonomimizi daha iyi noktalara taşımak adına; ülkemize, Bölgemize ve Birliğimize katkı sağlamak için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Gaziantep'imizin ihracat alanında kazanmış olduğu başarılarına yenilerini eklemek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız. Ayrıca önceki dönemde başlattığımız projelerimize bu dönemde de devam edeceğiz” dedi.