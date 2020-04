GAİB'den 181 ülkeye 2 milyar 114 milyon 628 bin dolar ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı açıklamada, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştüğünü belirtti. Kileci, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bölgeden ihracat yapma başarısı gösteren iş dünyasının takdir edilesi bir çaba sergilediğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada görülen ihracat daralmasının önümüzdeki süreçte yeniden normale döneceğini ifade eden Kileci “Hepimiz için insan sağlığı birinci önceliktir. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalığın yenilebilmesi için bireysel olarak alınacak önlemlerin yanında kurum olarak da mücadeleye katkı sağlıyoruz. İhracattaki düşüş moralimizi bozmamalı, aksine korona virüse yönelik sürdürülen savaşta birlik ve beraberlik ruhu bizi daha çok çalışmaya teşvik etmelidir” dedi.

“Sağlık seferberliğinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz”

Yurt çapında sürdürülen sağlık seferberliğinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak gerekli her türlü sorumluluğu yerine getirdiklerini de ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Korona virüs salgınına karşı yürütülen amansız savaşta biz ihracatçılar da üzerimize düşenleri yapıyoruz. Özellikle ihracatın sağlıklı sürdürülebilmesi için sınır kapılarında yaşanan sorunları yakından takip ediyor, gerekli önlemlerin alınmasında aktif rol oynuyoruz. Mart ayında, Birliklerimiz ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliği ile Birliklerimiz hizmet binasında gerçekleştirdiğimiz ‘Ticari Diplomasi Yolculuğu Toplantısı'nda, Habur Gümrük Kapısı'nda korona virüs salgınından dolayı ihracatta yaşanan aksaklıklar da konuşuldu. Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı bu toplantı, konusu korona virüs olmamasına rağmen, sorunların doğrudan muhataplarına ulaşması açısından önemliydi. Diğer yandan, hayatımızın her alanını etkileyen salgına yönelik istişarelerin yanında sahada doğrudan aksiyon alarak da ihracatçılarımızı rahatlatmaya çalıştık. Sorunların ortaya çıkmaya başladığı ilk anlardan itibaren gerekli adımları attık, Hububat Birliği Başkanımız Sayın Mahsum Altunkaya ile birlikte Habur Sınır Kapısı'na giderek incelemeler yaptık. Bölgede, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Temsilcileri ve tır şoförleri ile görüşerek alınacak önlemlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sonrasında ilgili bakanlıklar ile Ankara'da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sınırda edindiğimiz bilgileri ve izlenimleri aktardık. Girişimlerimiz sayesinde şu anda Irak sınırındaki ticaretimiz, araç/dorse değişimi ve araçların dezenfekte işlemleri yapılmak suretiyle steril şartlarda gerçekleşiyor. Birliklerimiz bu çalışmalarda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte en fazla fedakarlık yapan kurumların başında geliyor. Sınırda sağlıklı ve hızlı ihracat için makine, ilaç, personel ve ekipman desteği verdik ve bu desteği sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Sözlerine şöyle devam eden Kileci, "Covid-19 salgını ile mücadelede hem kurum içinde gerekli önlemler alınmış, hem de birlik olarak ulusal mücadeleye katkı sunmak amacıyla ciddi adımlar atılmıştır. Hizmet binasında görev yapan personelin sağlığı için gerekli tüm önlemler alınmış, evden çalışma çağrısına uyularak; sınırlı sayıda nöbetçi çalışan dışında, evden çalışma düzenine geçilmiştir. Ayın her Çarşamba günü gerçekleştirilen eğitimlerimiz ise Mart ayının ilk iki haftası gerçekleştirilmiş olup, sonraki eğitimler ve toplantılar alınan önlemler sebebiyle iptal edilmiştir. Kısa süre içerisinde bu eğitimlerimizi online olarak gerçekleştirmeye başlayacağız. Diğer yandan, Türkiye'nin ihtiyacı olan koruyucu maske ve dezenfektan için başlatılan yerli ve milli üretim seferberliğinde Birliklerimiz de elini taşın alına koyarak, üretimin ciddi bir kısmının organizasyonunu üstlenmiştir. Şu an ülkemizin en önemli ihtiyaç malzemeleri arasında yer alan koruyucu maske yapımı için Birliğimiz üyesi non-woven (dokunmamış kumaş) üreten firmalarımız 30 milyon maske üretiminde kullanılmak üzere kumaş hibe ederek, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye (USHAŞ) teslim etmiştir. Bu konuyla ilgili firmalarımızla ve USHAŞ ile gerekli irtibat kurulmuş ve ihtiyaç duyulan kumaşın üretimi sağlanarak, maske yapımında kullanılmak üzere USHAŞ'a ulaştırılmıştır. Devam eden süreçte, Türkiye'nin ihtiyacı olan maskelik kumaş tedariği konusundaki tüm organizasyon, Sağlık Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde birliklerimiz tarafından yürütülecek ve yüzde 90'ı Gaziantepli firmalar olmak üzere, Türkiye genelindeki non-woven üreticisi firmalar ile birlikte çalışılacaktır. Ayrıca belirtmek isterim ki; piyasada, salgından kaynaklı ihtiyacı suistimal ederek, buradan çıkar sağlamak isteyen fırsatçılara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Maske üretimi için kullanılacak kumaş konusunda bizlerin kapasite eksiği yoktur, aksine fazlası vardır. Bu basın açıklaması vesilesiyle; gösterdikleri duyarlılık ve vatanperverlik için, Bölgemizde faaliyet gösteren non-woven üreticisi firmalarımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kileci ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ve korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maddi desteğe ihtiyaç duyanlarla yardımlaşmayı amaçlayan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bağışlanan 15 Milyon TL yardımın bir parçası olduklarını ve kampanyayı sonuna kadar desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Mart 2020 döneminde ihracatta beklendiği üzere bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Kileci, “2020 yılının ilk üç aylık döneminde Güneydoğu Anadolu'dan toplam 2 milyar 114 milyon 628 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemde Gaziantep'ten yüzde 2,1'lik bir artışla 1 milyar 856 milyon 765 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Mart ayında ise Gaziantep'in ihracatı 609 milyon 729 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla Gaziantep, Türkiye genelinde 5.'liğini korumuştur. Tüm güçlüklere rağmen Türkiye genelinde Gaziantep'in yerini koruyan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 41,2 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 18,8 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 16,4 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Bölgeden 181 ülkeye gerçekleştirilen ihracat ile Mart ayları içerisinde en yüksek ülke sayısına ulaşma başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Bu ülkelerden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Libya, İsrail ve Mısır bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, ayakkabılar ile demir-çelik mamulleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” dedi.

“Gaziantep beşinciliği koruyor”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin öncü ilinin Gaziantep olduğunu belirterek, 2020 yılında hem Ocak-Mart döneminde hem de Mart ayında yapılan 609 milyon 729 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili olma konumunu koruduğunu da sözlerine ekledi. Kileci, Gaziantep'ten en çok ihracat yapılan ürünlerin de tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı Mart ayında, GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş'tan 72,4 milyon dolar, Mardin'den 63,8 milyon dolar, Malatya'dan 25,8 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 9,3 milyon dolar, Adıyaman'dan 7,6 milyon dolar, Diyarbakır'dan 6,7 milyon dolar, Kilis'ten 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.