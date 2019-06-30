GAİB'den Mardin ve Şanlıurfa'da E-Ticaret eğitimi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile düzenlenen E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm eğitim seminerleri bu kez 26-27 Haziran'da Mardin, 27-28 Haziran'da Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile gerçekleştirildi.

Eğitim TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, E-Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO'su Engin Özgen, 4arc CEO'su Murat Çelik, 4arc CMO'su Yetkin Şekeroğlu ve Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres tarafından 2 günlük bir program çerçevesinde verildi. Her iki ildeki eğitimlere de bizzat katılarak eğitim sürecini takip eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Dijitalleşmeye dair bu tarz eğitimleri düzenlemek artık kaçınılmaz hale geldi. Zira önünde büyük ihracat hedefleri olan bir ülkenin ihracatçılarının da bu hedefe giden yolda araçlarını değiştirmesi ve büyümelerini katlayarak artırmaları gerekiyor. Bugün dünya pazarına dahil olup bu pazarda büyümek geleneksel yöntemlerle mümkün değil. Bir yere kadar gidiyorsunuz fakat sonra adım atamıyorsunuz çünkü dijital anlamda kendini geliştirmiş ve dönüştürmüş firmalar sizin ulaşmak istediğiniz alanlara çoktan ulaşmış oluyorlar. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bölgenin muhtelif illerinde eğitimler düzenleyerek ihracatçı firmaları dijital dönüşüm çağının temel prensiplerinden haberdar etmeyi ve geleneksel çalışma biçimlerini artık elektronik ortama taşımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Verdiğimiz eğitim kendini geliştirmek isteyen zihinlerde karşılık buluyor diye düşünüyoruz ve bundan ziyadesiyle mutluyuz. Bu gibi eğitimlerin ekonomi camiamızdaki sivil toplum kuruluşları düzeyinde yaygınlaşmasını umuyoruz.” dedi. İkişer günlük Mardin ve Şanlıurfa eğitimlerinin verimli geçtiğini vurgulayan Kileci, Birlik bünyesinde bu tarz eğitimlerin devam edeceğini ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çeşitli illerinde düzenlenen eğitimlerin diğer sivil toplum kuruluşlarına emsal teşkil etmesi ve yaygınlaşmasını beklediklerini ifade etti.