GAİB'te Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi büyük ilgi gördü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, 11-12 Mayıs tarihleri arasında Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat konulu bir eğitim semineri gerçekleştirdi. Konusunda uzman bir kadro tarafından verilen iki günlük seminerde katılımcılara dijital dünyaya ilk adım niteliğinde olan bir içerikle eğitim verildi. İhracatçı firma temsilcilerinden öğrencilere çeşitli kesimler tarafından ilgi gören eğitime konuşmacı olarak; TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, E-Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO'su Engin Özgen, 4arc CEO'su Murat Çelik, 4arc CMO'su Yetkin Şekeroğlu ve Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres katıldılar.

Büyük ilgi gören e-ticaret eğitimini değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;

"Tüm firmaların sahip olmak istediği rekabet gücü, ihtiyaca göre dönüşerek kazanılacak bir strateji oyunudur. Her türlü dönüşümde ihtiyacı belirlemek, kendimize doğru soruyu sormak ve doğru cevabı arama yolculuğudur. Bu durumda, rekabet gücüne giden yolda en büyük ihtiyacımız nedir? Dijital dünyanın aralıksız dönüşümüne uyum sağlamak diyebiliriz. Uyum sağlama güdüsü zaten dönüşümle gelen bir kavramdır aslında. Hızlı bir dönüşüm varsa, uyum sağlamanın yolları da acilen geliştirilmelidir. Bu uyum sürecini geliştirmek için neler yapabiliriz? Bugün biz profesyonel hayatın bireyleri olarak zihinsel/duygusal açıdan kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Dijital dönüşüm amacımız mı olmalı aracımız mı? Tüm bu soruların cevabına bir ilk adım olması amacıyla; GAİB olarak, üyelerimize bu eğitimi düzenlemeye karar verdik. Amacımız, değerli katılımcıların Dijital Dönüşüm konusunda farkındalıklarını arttırmak, kendi iş yapış modelleri içerisinde dijital varlıklarının tespitini yapmalarını sağlamak, doğru soruları sorarak , aldıkları cevaplar ile dijital dönüşüm yolculuğunda başarı veya başarısızlıkları tesadüflere bırakmamak. Umarız etkinlik sonunda maksadımız hasıl olur. Eğitimlerin sonunda katılımcıların bizlere geri bildirimlerini iletmeleri Birliğimizin bu yolculukta onlara farklı imkanlar ve fırsatlar sağlamasının yolunu açacaktır düşüncesindeyiz."

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgedeki ihracatçı firmaların uluslararası pazar yerlerine girişte dijital dönüşümle gelen e-ihracat kapasitelerini arttırmaları ve e-ticaret kanalıyla girişimcilik yapmak isteyen öğrencilere bir yol haritası çizmek için Birlik bünyesinde bu tarz eğitimlerin devam edeceğini ifade ettiler.