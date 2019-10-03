GAİB'te halı tasarım günleri 2019 başladı

Makine Halısı Tasarım Yarışması Finali GAİB hizmet binasında düzenlenen törenle başladı. İki gün sürecek etkinlik kapsamında bir çok üniversiteden akademisyen halı konusunda çeşitli söyleşiler ve panellere katılacak.

Güney Doğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiren Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması Finali düzenlenen törenle start aldı. Açılış törenine Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ile çok sayıda davetli ve üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümünde eğitim görmekte olan öğrenciler katıldı.

"Halı ihracatında dünya ikincisiyiz"

Türkiye'nin Çin'in ardından halı ihracatında 2,3 milyar dolarla ikinci ülke olduğuna dikkat çeken GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan “Türkiye yaklaşık 2,3 Milyar dolarlık halı ihracatı ile Çin'in ardından dünyada ikinci ülke konumunda yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine üye olan firmalar olarak yapmış olduğumuz halı ihracatı ise 1,5 Milyar dolardır. Bu Türkiye halı ihracatının %66,5'ini oluşturmaktadır. Gaziantep'te, halı sektörü lokomotif bir sektördür. Sektörde 150'ye yakın üretici, 700'ü aşkın ihracatçı firmada doğrudan 25.000 kişi istihdam edilmektedir. Çok sayıda yan sanayi ve tedarikçi firmalarla birlikte dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağlamaktadır” dedi.

"Sektörel liderliğimizi korumak zorundayız"

Başkan Kaplan konuşmasına “Uluslararası rekabet gücümüzü ve sektördeki lider pozisyonumuzu koruyabilmek ülkemiz ve şehrimizin ekonomisi adına çok önemlidir. Sektörümüzün en önemli ihtiyacı, şüphesiz insan kaynağıdır. Bu anlamda Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak Lise, Üniversite ve Sanayi iş birliğinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Hem meslek liseleri hem de Güzel Sanatlar Fakültesinde makine halısı ile ilgili bölümler açılması ve eğitim müfredatının sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarında, Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına yönelik vermiş olduğumuz “Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Kursu”nu her sene tekrar etmek istiyoruz. Halı tasarımı ve desen uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesini geliştirmek ve sektöre yeni tasarımcılar kazandırmak amacındayız. Sektörde halihazırda çalışan ve yeni istihdam edilecek tasarımcılar ve desinatörlerin sertifikalandırılması ve akredite edilmeleri için yönetimi sektörde yer alan tasarımcılardan oluşan bir Halı Tasarım Derneği kuruyoruz. Halı sektöründe nitelikli pazarlama elemanı ihtiyacına yönelik olarak Üniversitemiz iş birliğinde, Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca, dış ticarette yaşanan alacak problemlerini aşmak üzere bir yandan belgeye dayalı ticaretin usulleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor diğer taraftan alacakların takibi amacıyla firmalarımız adına girişimlerde bulunuyoruz. Potansiyeli olan hedef ülkeler belirleyerek, öncelikle yerinde pazar araştırması yaparak firmalarımızı bilgilendirme, devamında ise heyet organizasyonları ile yeni pazarlar ve müşteriler kazanma amacıyla firmalarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.

"Üniversitelerle iş birliği içerisinde sektörde millileşme çabasındayız"

Halı sektöründe bir çok alanda millileşme çabasın içerisinde olduklarını da vurgulayan Başkan Kaplan “Sektörün önemli girdileri olan yazılım ve yan sanayi ürünlerinin yerelde üretilmesi amacıyla Üniversite ile işbirliği içinde bir millileşme çalışması yürütüyoruz. Ortak tedarik, ortak üretim planlaması, ortak pazarlama yolu ile kaynakların daha verimli ve etkin kullanılabilmesini teminen firmalarımız arasında işbirliği yapıları geliştirmeye çalışıyoruz. Sektörümüzün ihracatının daha katma değerli hale gelebilmesi için bugün sahip olduğumuz kapasitenin daha da üzerine çıkmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

"Halı üretimi gibi tasarım ve modada da söz sahibi olacağız"

Gaziantep ve Türkiye'nin halı üretimi ve ihracatında sektörün zirvesinde yer aldığına dikkat çeken Başkan Ahmet Kaplan üretim ve ihracat gibi halı tasarımı ve modasında da dünya lideri olmak istediklerini ifade ederek “Özgün desenlerin oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, uluslararası rekabette çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla bu yıl altıncısını düzenlediğimiz yarışmamızın final törenini de kapsayacak şekilde Tasarım Günleri etkinliği başlattık. Tasarım konusunda firma sahiplerimize, firmalarımızda çalışanlara ve sektörde rol almak isteyen herkese açık panel, söyleşi ve atölye çalışmaları ile yeni bakış açıları kazandırmak istiyoruz. “6. Makine Halısı Tasarım Yarışması” ve “Tasarım Günleri” etkinliğine katkılarından dolayı; Öncelikle desteklerinden ötürü Ticaret Bakanlığımıza, Bu yarışma ve etkinliği ortaklaşa düzenlediğimiz Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ ve ekibine, Yarışmaya başvurulan eserlerin değerlendirilmesi aşamasında bizlere destek olan ve Jüride yer alan değerli akademisyenlerimiz ve sektör temsilcilerine, Finale kalan eserlerin halıya dönüştürülmesi ve dokunması aşamasında gönüllü olarak bizlere yardımcı olan üretici firma sahiplerimize, Tasarım Günleri etkinliğinde bizlere ışık tutan konuşmaları ile katkıda bulunan değerli panelist ve konuşmacılara, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği personellerimize, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Gençlerimizi ihracat ailesine kazandırıyoruz"

İhracatın geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi yönünde önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci eğitimin kendileri için öncelikli olduğunu ve ihracat ailesine gençlerin kazandırılması için çeşitli eğitimler düzenleyerek ihracatçıların da ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirildiğini sözlerine ekleyerek Tasarım Günlerinin başarılı geçmesini diledi.

"Halının geleceği için tasarımcı havuzu oluşturmak zorundayız"

Tasarım Günleri açılış törenine katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de çok farklı alanlarda çok güçlü yanlarımızın olduğunu ifade ederek “Türkiye'de çok farklı alanlarda çok güçlü yanlarımız var. Ama dağınıklığımız, bir arada çalışamayışımız bu gücü kaybettiriyor. Gaziantep bir çok alanda olduğu gibi halı sektörüde de önemli bir rol model oluşturacak ve diğer sektörlerin önünü açacaktır. Gaziantep Üniversitesi Türkiye'de bulunan diğer üniversiteler arasında sanayi ile iş birliği yapan birkaç üniversiteden birisidir. Türkiye'de 950'nin üzerinde meslek yüksek okulu var. Bunlardan bir kısmı sanayi içerisinde kurulmuş. Ancak sanayi ile önemli bir iş birliği sağlayan ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştiren, sanayiyle iç içe birkaç meslek yüksek okulundan birisi GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okuludur. Sadece öğrenci yetiştirmiyoruz, sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflara sahip insan iş gücünü meslek yüksek okulunun içerisinde kurulu bulunan laboratuvarlarda sanayinin kullandığı alet ve makinaları kullanarak yetiştiriyoruz. Halı sektörü de bu konuda bizim için vazgeçilmez sektörlerden birisidir. GAHİB Başkanımız Ahmet Kaplan'la daha önce konuştuğumuzda neden tasarımla ilgili bir atılım yapmıyoruz konularını gündeme getirmiştik. İşçi maliyetleri bir süre sonra yükselecek, enejide dışarıya bağımlıyız, makinelerimizi halen kendimiz üretmiyor dışarıdan alıyoruz. Burada tek yapacağımız şey katma değeri yüksek ürün için iyi bir tasarımcı havuzu oluşturmak. Bugün tasarım yarışmasında çok sayıda tasarımcı gencimiz ruhlarını işledi tasarımlarına. Anadolu'da genç kızlarımız hayallerini, rüyalarını kilime işlerdi. Bugün gençlerimiz makinelerin dokuduğu halılara kendi ruhlarını yansıtarak tasarımlarını gerçekleştirdi. Ruhlarını tasarımlarına işlerine veren tasarımcılara ihtiyacımız var. Elbette insanlar kolay kolay yetişmiyor. Bir sektörle başlayarak daha sonra çoklu sektörlerde tasarımcıların yetişmesini sağlayabiliriz. Dünyada tasarım katma değer açısından çok yüksek bir katma değere sahiptir. Dünya makine halısında yüzde altmışlık bir payı Gaziantep elinde tutuyorsa bu payı bırakmamak için her türlü çabayı sarf etmek zorunda. Türkiye'de halı tasarım bölümü adı altında bir bölüm yok. Bu bölümün Gaziantep Üniversitesinde kurulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Halı tasarım bölümü yakın bir sürede açılacak ve açıldığı zaman da nitelikli ve kalifiye güzel tasarımlar yapan yeni bir nesil oluşturacağız. Bunları başarmak için biraz zamana ihtiyacımız var ama başlamak önemli. Bey yıl sonra kaliteli halı tasarımcılarımızdan oluşan önemli bir havuza sahip olacağız. Bunu başarırsak Türkiye içinde yeni bir model oluşturacağız” dedi.

Akademisyenler makine halısının geleceği için Gaziantep'te

Yapılan konuşmaların ardından Tasarım Günleri 2019 etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılan akademisyenler halının önemi, halının geleceği, tarihten günümüze halı ve moda konusunda düzenlenen söyleşi ve panellere katılarak görüşlerini dile getirdiler. Etkinliklere Kastamoğlu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ruhi Konak, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Günseli Kato, Moda Tasarımcısı Fırat Neziroğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Uğurlu, Tasarım Direktörü Kunter Şekercioğlu, Yüksek Mimar Ceren Uğurluer, Decor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Enes Karadayı, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Arda, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Atlıhan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysen Soysal, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Servet Senem Uğurlu, Moda Tasarımcısı Hakan Akkaya ve Tüketici ve Tasarım Tanışmanı Phil Pond katılırken düzenlenen atölye çalışmalarında Ahmet Burak Gezer, Yeliz Keskin, Çiğdem Aküzüm ve Naime Yüksel Çalık'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Tasarım Günlerinin yarın da devam edeceği ve 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasına katılarak finale kalan 20 halı arasından dereceye giren halı tasarımlarının jüri tarafından oylamasının ve ardından ödül töreninin gerçekleştirileceği de ifade edildi.