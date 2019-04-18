GAİB'te Suudilerin yeni ithalat sistemi Anlatıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında düzenlenen bir toplantıyla Suudi Arabistan'a Halı Ve Tekstil Ürünleri İhracatında Uygulanan Kontrol Sistemi hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Yüksek katılımın sağlandığı toplantıda yeni uygulamalar hakkında merak edilen birçok konu uzmanlar tarafından ayrıntılı olarak açıklandı.

Suudi Arabistan'a Halı Ve Tekstil Ürünleri İhracatında Uygulanan Kontrol Sistemi SASO bilgilendirme toplantısında TSE ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ihracatçıları ve üretici firma yetkililerini bilgilendirdi. Toplantıya Türk Standartları Enstitüsünden TSE Uluslararası Gözetim ve Muayene Müdürü Necat Çelikal, TSE Küresel İş Geliştirme Müdürü Nefise Betül Hıdıroğlu, TSE Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürü Özer Özgökçe, TSE Gözetim ve Muayene Uzmanı Faruk Mirasyedi ve TSE Belgelendirme Uzmanı Ömer TOKUCU ile Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Elif Ulug Sakalsız konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar ihracatçı ve üretici firmaları Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) tarafından getirilen yeni uygulama kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Suudi Arabistan'a ithal edilecek halı ve tekstil ürünlerinin SABER veri tabanına kaydının yapılması gerektiği konusunda üretici ve ihracatçıları uyararak, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilecek ihracatlar da izlenecek yol hakkında bilgiler verdiler. Bilgilendirme toplantısında uzmanlar Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi (SALEEM) gereğince, halı ve tekstil ürünlerinin ilgili teknik regülasyona (SASO Technical Regulation of TextileProducts) göre test ve belgelendirme zorunluluğu bulunduğunu da ifade ederek SALEEM sistemi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak, SASO tarafından yayınlanan teknik regülasyonlara göre gereken test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Türk Standardları Enstitüsü'nün uygulamalarını anlattılar. Konuyla ilgili yeni uygulamaların yanı sıra SASO Tekstil Ürünleri Teknik Regülasyonu kapsamına giren ürünler için alınacak uygunluk belgesi hakkındaki işleyiş, uygunluk belgesi alarak Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerin izlenmesi konusu, teknik regülasyon hakkında görüşlerin iletilmesi, konu başlıklarında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilecek ve üretici firmalarımızın söz konusu yeni sistemle ilgili soruları cevaplayan uzmanlar katılımcıların merak ettiği bir çok konuda ki görüşlerini de aktardılar.

Uzmanlar Suudi Arabistan'a ihracat gerçekleştirecek firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için uygulamalarla ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğine de dikkat çekti.