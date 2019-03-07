GAİB'ten Kan Bağış Kampanyasına destek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasıyla ihracatçılar Türk Kızılay'ına kan bağışı yaptı.

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi tarafından sürdürülen kan bağış kampanyasına Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri de destek verdi. Sabah saatlerinden itibaren GAİB hizmet binasında kan bağışı için kurulan kan alma noktasını gün boyu ziyaret eden ihracatçılar ve GAİB çalışanları kan bağışı yaparak kampanyayı destekledi. Kan bağışının insani bir görev olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bağışlanacak her ünite kanın insanlık için önemli olduğuna dikkat çekerek kan bağışını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kileci “Kan yapay olarak üretilemeyen bir ürün. Onun için kan hayati bir öneme sahip ve bizler kan vererek aslında insani bir görevi yerine getiriyoruz. Kurum olarak Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi tarafından sürdürülmekte olan kan bağış kampanyasını destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de üyelerimizin kan bağışına katkı sağlaması için gerekli duyurularımızı yaparak kan bağışına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Gün boyu süren etkinlikte GAİB hizmet binasında çalışan personelin yanı sıra ihracatçılar ve kampanyaya destek vermek isteyen ziyaretçiler de Türk Kızılayı tarafından yürütülen ve insanlar için hayati önem taşıyan kan bağışını gerçekleştirdiler.