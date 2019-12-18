GAİF'te GASMEK'e ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), Gaziantep 7'nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (GAİF), kapsamında düzenlenen İŞKUR İstihdamın En'leri Ödül Töreni'nde Meslek Edindirme Kursları alanında ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in temelini attığı GASMEK, kentin markası haline geldi, şehrin gözbebeği oldu. 33 merkezde 30 farklı alanda birçok branştan oluşan kurslarıyla insan odaklı çalışmalarla dikkat çeken GASMEK, Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda ödül aldı. “Özel Politika Gerektiren Kesimlerin Meslek Edindirme Kursları” programını en çok gerçekleştiren merkez adına ödülü, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

GASMEK hakkında

7 Ocak 2015'de faaliyete başlayan olan GASMEK bugüne kadar Meslek Eğitim Kursu (MEK) grubunda 30 farklı alanda 375 branşta 151 bin 406, İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitime Destek Kursları (ETÜT) grubunda ise 35 bin 578 olmak üzere ETÜT ve MEK sayısı toplamda 186 bin 984 kursiyere eğitim verildi. GASMEK, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmayı amaçladı. Halkın yaşam kalitesini yükselterek toplumsal refahı artırmak için her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere, hayat boyu öğrenmenin amaçları doğrultusunda ülkesini seven, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisini kazanan, enerjilerini ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, öğrenme iş ve yaşam becerileri kazandırmayı hedefledi.

GASMEK'te; ahşap teknolojileri, aile ve tüketici bilimleri, bilişim teknolojileri, büro yönetimi ve sekreterlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, elektrik elektronik teknolojileri, giyim üretim teknolojileri, grafik ve fotoğraf, geleneksel oyunlar ve zeka oyunları, güzellik ve saç bakım hizmetleri, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği, kişisel gelişim ve eğitim, kuyumculuk teknolojisi, makina teknolojisi, metal teknolojileri, muhasebe ve finansman, müzik ve gösteri sanatları, okuma yazma, raylı sistemler teknolojisi, sağlık, sanat ve tasarım, seramik cam teknolojileri, spor, tarım teknolojileri, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, tekstil teknolojisi, yabancı diller, yiyecek-içecek hizmetleri kursu açıldı. 14 kurs merkezinde kursiyerlerin 03-06 yaş arasındaki çocukları için kreşlerde bugüne kadar 5 bin 473 çocuk faydalandı.2015'ten bugüne 302 kursiyere istihdam sağlandı.