Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı

Gaziantep'te yarış görüntüleri sosyal medyada gündem olan iki sürücüye ceza yağdı. Galericiler sitesini yarış pistine çeviren iki sürücüye 4 bin 557 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te şehrin göbeğindeki galericiler sitesini yarış pistine çeviren araçlara ceza yağdı. Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesindeki galericiler sitesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak yarış yapan iki otomobilin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından harekete geçti.

Otomobil plakalarını ve sürücü kimliklerini belirleyen ekipler, her iki aracın sürücüsüne toplam 4 bin 557 TL idari para cezası kesti. İki araç sürücüsü hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.