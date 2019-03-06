GAPFOOD ve GAPTARIM Fuarı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, GAPFOOD (Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı) veGAPTARIM'da(Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı) stant açtı.

Açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve diğer yetkililerin katıldığı fuarda SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, standında katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor, hastanede verilen sağlık hizmetleri ve uygulamalara ilişkin bilgiler paylaşılıyor.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenen fuar 9 Mart 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.