GAP'la topraklar suyla, insanlar refaha kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kurum tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelerek, il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı.

Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor.

“GAP'la Türkiye kazanıyor, Şanlıurfa kazanıyor”

Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin ve terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi hız kesmeden devam etmekte olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Son 17 yılda Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklamada bulunarak, “GAP'ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa'dır. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 704 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 1,166 milyar TL zirai gelir artışı sağladık. Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve Dünya'nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz. Şanlıurfa - Mardin Ana Kanalı, adeta bir suni nehir gibidir. 221 km uzunluğundaki

ana kanalın debisi 200 m3/sn olup, Kızılırmak Nehrinin Mart ayı debisine eşittir. 221 km uzunluğundaki bu kanal 161 km'lik Süveyş Kanalından daha uzundur. Suruç Ovasının sulanması vatandaşlarımızın 100 yılık bir hayali idi. Suyu, münbit

Suruç Ovasına getirmek hükümetimize nasip oldu. Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi. Proje ile Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 950 bin 970 dekar arazinin sulanmasını kapsamaktadır. Bugün itibariyle projenin yüzde 100 tamamlanmış olup 562 bin 950 dekar arazinin şebekesi sulamaya açılmıştır. Böylece Suruç ilçe merkezi ve 105 yerleşim yerinin zirai arazileri suya kavuşmuştur. Şanlıurfa'da sulanan arazileri arttırarak bölgenin ve ülkemizin kalkınması için çok önemli projelerin inşaatları devam etmektedir. Şu anda inşaatları devam eden sulama tesisleri ile 723 bin 830 dekar münbit arazi sulamaya açılacak” şeklinde konuştu.

“Şanlıurfa'nın içmesuyu meselesini kökünden çözdük”

Şanlıurfa'ya Atatürk Barajı'ndan su götürdüklerini açıklayan Genel Müdür Aydın, “İçmesuyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatlarını inşa edilerek yıllık 99,05 milyon m3 içmesuyu sağlayarak şehrin 2025 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 2015 yılında da 2. Kademe içmesuyu isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi inşaatlarını tamamlayarak Şanlıurfa'nın 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. Bununla birlikte Siverek ilçesinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı baraj gölünde yapılacak olan su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecektir. 19 köye hizmet edecek, 37 km uzunluğunda günlük 110 bin m3 kapasiteli isale hattı yapılacaktır. İsale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam etmektedir. Viranşehir (27 yerleşim yeri), Suruç (27 yerleşim yeri), Hilvan (9 yerleşim yeri), Birecik ve Halfeti (25 yerleşim yeri) bu ilçelerimize de 2021 yılından itibaren Menba Kalitesinde İçmesuyu Temin Edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Şanlıurfa'ya 2 baraj ve 4 gölet inşa ettik”

Şanlıurfa'nın münbit topraklarını sulamaya açmak için son 17 yılda 2 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerinin altını çizen Aydın, “Diğer taraftan son 17 yılda inşa ettiğimiz 20 adet taşkın koruma tesisi ile Şanlıurfa şehir merkezi ve ilçelerinde 37 meskun mahal taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Ayrıca 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatı devam etmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.