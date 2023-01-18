Garanti BBVA ile “İhracatta Sürdürülebilir Gelecek” buluşmaları Gaziantep'te yapıldı

'si Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Garanti BBVA tarafından yapılan İhracatta sürdürebilirlik için 2.'si gerçekleştirilen etkinliklerle Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde sürdürülebilir yatırımların önünün açılması amaçlanıyor.

İhracatta Sürdürülebilir Gelecek buluşmasında, gazeteci, yazar Ilgaz Gürsoy'un moderatörlüğünde gerçekleşen “Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı” konulu panele, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan ile Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz katılarak, kurum ve şirketlerin yakın geleceklerini planlarken göz önünde bulundurmaları gerekenler hakkında dikkat çeken bilgileri aktardı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İklim krizini konuşmak için buradayız. Biz Garanti BBVA olarak bu işe 15 yıl evvel ciddi şekilde farkındalıkla başladık. Öğrendiklerimizi paydaşlarımızla paylaşmamız gerektiğinden hareketle bu tür toplantıları başlattık. Bunun ilkini İstanbul'da yaptık. Bu 2. Toplantıdır. 2. Toplantımızı Gaziantep'te yapılması bence Gaziantep'in Türkiye ekonomisinin içindeki gücü itibariyle doğru adrestir. Biz Garanti BBVA olarak Türkiye'de çalışan her 4 rüzgar santralinden birisini Garanti BBVA tarafından finanse edilmiştir. Biz kömürle ilgili faaliyetleri finanse etmeyeceğimiz ilan ettik. Sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyümeyi ana stratejilerinden biri olarak gören Garanti BBVA, ülkemizi Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklemek, sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla başlattığı ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' etkinliklerine devam ediyor. İlkini geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da düzenleyen Banka'nın ikinci durağı Türkiye'nin ihracatında ilk sıralarda yer alan Gaziantep oldu. Garanti BBVA, bu etkinliklerde KOBİ'ler başta olmak üzere AB'ye ihracatta söz konusu süreçlerden etkilenecek sektör ve kurumlara, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile beraber konuyu somut önerilerle anlatmayı, akıllardaki sorulara cevap vermeyi ve sunacağı danışmanlıkla katkı sağlamayı amaçlıyor” dedi.

‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' buluşmalarının Gaziantep durağıyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Dünyamızın ve geleceğimizin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan iklim krizi kalıcı şekilde hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Garanti BBVA olarak, bu sorunun çok uzun süredir farkındayız ve tüm iş yapış modellerimizi iklim kriziyle mücadele odağında değerlendirip, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi farklı unsurları dikkate alarak ilerliyoruz. Bu yolda öğrendiklerimizden yola çıkarak, sürdürülebilirliğin ekonomimiz ve paydaşlarımıza yapacağı olumlu etkiyi basit ve anlaşılabilir şekilde aktarmak istedik. Gelecekte oluşabilecek maddi ve manevi hasarlardan korunmak, ülkemizin ve üreticilerimizin bu süreçten başarıyla çıkmasına katkı sağlamak amacıyla ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' başlığıyla bilinçlendirme toplantılarını başlattık. Bu çerçevesinde Anadolu'daki ilk toplantımızı da, ülke ihracatının lokomotif şehirlerinden Gaziantep'te gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlikle ilgili yol planı Yeşil Mutabakat ile ekonomimiz ve ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor. Yeşil Mutabakat, alt başlıklarıyla birlikte iş yapış şekillerimizi, dolayısıyla hayatımızı fazlasıyla etkileyecek. Biz Garanti BBVA olarak, Yeşil Mutabakat kriterleri çerçevesinde, sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak için sürdürülebilirlik temalı yeni bir destek paketi geliştirdik. Bu destek paketi çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü'yle bir iş birliği yaptık. Türk standartları Enstitüsü müşterilerimize sera gazı hesaplamaları ve hesaplanan emisyonlarının azaltılması konusunda destek sağlayacak. Ülke ekonomisinin geleceğini şekillendirecek bu önemli yeşil dönüşüm sürecinde, tüm birikimimiz ve imkânlarımızla işletmelerimizin rehberi, yol arkadaşı ve destekçisi olmaya hazırız” diye konuştu.