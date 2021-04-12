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Garnizon Komutanından emniyet müdürüne ziyaret

Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türk Polis Teşkilatının 176’ıncı yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’i ziyaret etti.

Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti.


Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ıncı Yıl dönümü dolayıyla Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i makamında ziyaret etti. Zeybek de, komutanlara ikramda bulunarak, ziyaret ve kutlama için teşekkür etti.

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