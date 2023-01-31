GASBEM 21 iş kolunda mesleki yeterlilik belgesi veriyor

Gaziantep Sanayi Odası'nın iştiraki olarak hizmet veren GSO Mesleki Yeterlilik Sınavları Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş., (GASBEM), sınav ve belgelendirme yaptığı 7 sektördeki iş kolu sayısını 21'e çıkardı.

GASBEM Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Gaziantep sanayisinin vasıflı iş gücü taleplerini karşılamak ve istihdam edilen personeller için zorunlu alanlardaki iş kolu sayısını artırmak suretiyle sanayicilerin beklentileri çerçevesinde çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. GASBEM'in, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezi olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden Tezel, “İşletmelerimizde istihdam edilecek ya da istihdam edilen personellerden tehlikeli, çok tehlikeli ve zorunlu meslek sınıfında yer alan ve şehrimizde öncelikli ihtiyaç olan tekstil, elektrik, makine metal, plastik, ulaştırma, inşaat gibi 21 farklı alanda şu an sınav ve belgelendirme yapıyoruz. GSO iştiraki kimliği ve sürdürülebilir alt yapısıyla; gerek MYK belgelendirme talebinde bulunan adaylara, gerekse MYK belge yenileme talebinde bulunan belgeli çalışanlara güvenilir ve kalite hizmet sunuyoruz” dedi.

İşletmelerde oluşabilecek iş kazalarında öncelikli olarak Mesleki Yeterlilik Belgesinin sorgulandığını ifade eden Tezel, “Bir işletme tüm İSG şartlarınıı tamamlasa dahi Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan personel çalıştırması durumunda işveren ve işveren vekilleri cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması durumunda işveren veya işveren vekillerine, iş müfettişlerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde bin 414,17 Türk Lirası her bir çalışan için idari para cezası verilir” şeklinde konuştu. İşletmelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesinin de çalışanların işletmede fiili çalıştığı mesleğin belgelendirilmesi gerekliliği olduğunun altını çizen, Bora Tezel, “Bu çerçevede GASBEM olarak sınav ve belgelendirme işlemlerini kuruluşumuzla gerçekleştiren işletmelere ‘İşletme İçi Fiili Mesleki Haritalandırma' hizmeti de veriyoruz” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip personelleri işe alan işletmelere personel başına 54 aya kadar, mevcut çalışan personelleri için ise 12 aya kadar SGK prim desteği de verildiğine vurgu yapan Bora Tezel, “Firmalarımız bu süreçler ile ilgili GSO güvencesi ile düzenli, güvenilir ve kaliteli hizmet veren GASBEM ile iletişime geçebilirler” diye konuştu.