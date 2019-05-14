GASİMEP buluşmaları devam ediyor

Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Okul Müdürü Hasan Hüseyin Özbey, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gençlere çok güvendiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

"Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi siz gençlere emanet etti. Bu yüzden bizler de sizleri geleceğe hazırlamak için çalışıyor, projeler geliştiriyoruz” diyen Ünverdi, “Yarın bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Sizlerin gelecekte iyi bir meslek sahibi olmanız bu aşamada çok büyük önem taşıyor. GASİMEP projesi de gençlerimize hem meslek kazandırıyor hem de eğitimlerine devam etme imkanı sunuyor. Meslek lisesini bitirdiğinizde hem diploma, hem de meslek sahibi oluyorsunuz. 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunda başladığımız projeden bugüne kadar da çok güzel dönüşler aldık. Öğrencilerimiz ve firmalarımız projeden çok memnunlar. Firmalarımızdan yoğun talep alıyoruz. İnşallah siz gençleri de geleceğe hazırlayacak, meslek sahibi olmanızı sağlayacak projemizden faydalanmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda çok büyük özveriyle projenin yürütülmesini sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, değerli müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, siz gençlere sevgilerimi sunuyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ise, “Sizlerin gelecekte iyi bir meslek sahibi olmanız için Gaziantep Sanayi Odamız ile birlikte bu projemizi yürütüyoruz. Proje kapsamında Sanayi Odamız, içinde son teknoloji makinelerle donatılan GSO Mesleki eğitim Merkezindeki atölyeleri sizlere açtı. Bunu sizin gelecekte güzel bir meslek sahibi olmanız için yaptılar. Bu noktada bize destek veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GASİMEP projesiyle ülkemize rol model olmak istediklerini dile getirerek, bu projenin gençler için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

2 yıldır yürütülen çalışmanın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarına vurgu yapan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Hüseyin Özbey, “Gaziantep Sanayi Odası bu projede lokomotif oldu ve projeyi başlattı. Projeyle meslek liseleri bir ivme kazandı. GSO meslek liselerinin daha iyi yerlere gelmesi noktasında yoğun çalışmalar yürütüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program sonunda, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye, öğrenciler tarafından ahşaptan yapılan model araç hediye edildi.