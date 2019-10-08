GASİMEP model proje haline geldi

Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) hakkında bilgi aldı. Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmasında, GASİMEP'in toplumun bütün kesimine hitap eden model bir proje olduğunu söyledi.

Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, M. Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Hüseyin Özbey, M.Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Hakkı Elmas ve beraberindeki heyet GSO-MEM'deki atölyeleri gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

GSO Yönetim Kurulu BaşkanıAdnan Ünverdi'den GSO-MEM ve GASİMEP hakkında bilgi alan Vali Davut Gül, nitelikli ara elemana başta sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörlerdeyoğun şekilde ihtiyaç duyduğunu belirtti ve GASİMEP'in nitelikli iş gücüne önemli katkılarının olacağını kaydetti.

GSO ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe giren GASİMEP'in önemine işaret eden Vali Gül, “Bu sistem öğrenci, veli ve sanayicilerin ilgi gösterdiği bir model haline gelmiş durumda. Özellikle öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri işletmelerde bir fiil çalışarak görmesi sistemi daha da önemli hale getiriyor. Bu sistemle sanayicilerin istediği eleman daha çabuk yetişecek. Bu önemli projeyi yürüten Gaziantep Sanayi Odası'nı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi, tüm yönetim kurulunu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi. Verdikleri desteklerden dolayı Vali Davut Gül'e teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, GASİMEP ile Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Adnan Ünverdi, “Projeyle ayrıca, ilimizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, ilimiz sanayisinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladığımız projemiz hem öğrencilerden, hem velilerden hem de sanayicilerden yoğun ilgi gördü.Hepsi projede olmaktan dolayı çok memnunlar. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla öğrenciyle projemize devam edeceğiz” diye konuştu

Projenin en önemli çıktılarından birisinin istihdam garantisi olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Mesleki ve teknik eğitimde 14-18 yaş aralığında öğrencilerin girdikleri mesleki alan doğrultusunda algılaması yüksek, ilgi, yetenek, psiko motor, koordinasyon ve simetri becerilerinin tespiti hususunda, el kol ve zekâ koordinasyonu mesleğin istediği oranda yeterli olabilen ve aritmetik akıl yürütmesinin de yeterli düzeyde olmasını gerektiren öğrenci gruplarından oluşması için GSO MEM'de MEBET uygulanıyor. Proje kapsamında, mesleki alanları belirlenen öğrencilerimiz, eşleştirilen firmalarda personel öğrenci olarak iş hayatıyla buluşuyor. Bölgede bir ilk olarak başlatılan projemiz ülkemizde rol model olmaya başladı. Şu ana kadar çok güzel dönüşler aldık. Firmalarımız, öğrencilerimizin aileleri ve öğrenciler projede yer almaktan dolayı çok memnunlar” şeklinde konuştu.

Heyet ayrıca, GASİMEP kapsamında düzenlenenMesleki Beceri Testi (MEBET) hakkında yetkilerden bilgi alarak, sınava giren öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Genel Sekreter Kürşat Göncü, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf İymen ve GASİMEP Eğitim Koordinatörü İlker Kusav da hazır bulundu.