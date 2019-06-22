GASİMEP öğrencilerinden kuvay-i milliye tiyatro gösteri

Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen gösteriye, Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necip Kafadar, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Başar Küçükparmak, Hakan Aslansoy, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GASİMEP'in birinci yılını doldurduğunu belirterek, projenin önümüzdeki yıl daha da fazla öğrencinin katılımıyla devam edeceğini söyledi.

Tiyatro gösterisinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünverdi, “Büyük emek harcayan çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Son yıllarda meslek liselerimizin daha aktif hale gelmesi ve aranan elemanların yetiştirilmesi konusunda profesyonel bir yaklaşım sergiliyoruz. Çok şükür verdiğimiz çabaların neticelerini de alıyoruz. Gençlerimiz hem okullarına devam ediyor, hem işletmelerde meslek öğreniyor” dedi.

“Mesleki eğitim konusunda yakılan bu meşalenin çok daha fazla gencimizin yolunu aydınlatacağına inanıyorum” diyen Adnan Ünverdi, “Biz bir meşale yaktık, gençlerimiz artık daha mutlular. Eğitimle birlikte iş hayatlarını da kurgulayabiliyorlar. Öğrendikçe öz güvenleri artıyor, yeni bir şeyler yaptıkça geleceğe daha güvenle bakıyorlar. Bir yılda çok mesafe kat ettik. İnşallah biz bu süreci daha da geliştirip, daha da güzel işlere hep birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi'nin konuşmasının ardından tiyatro oyunu sergilendi. Büyük beğeni toplayan ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan tiyatro gösterisinin ardından, öğrencileri tiyatro gösterisine hazırlayan Kübra Özdemir'e plaket verildi.