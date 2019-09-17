GASİMEP Projesinde yeni dönem öğrenci seçmeleri tamamlandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe giren, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öğrenci seçmeleri tamamlandı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında, bu yıl başvuruda bulunan 118 öğrencinin Mesleki Beceri Testi'ne (MEBET) ön kayıt başvurusu alındı. Yapılan Mesleki Beceri Testine göre 111 öğrenci seçmelere çağrıldı. Katılımcılar eşliğinde tek tek değerlendirilen öğrencilerden başarılı bulunan 51 öğrencinin Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıtları yapıldı. ayıt yaptıran öğrencilere GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıda oryantasyon ve firma eştirilmeleri hakkında bilgiler verildi. Firma eşleştirmeleri yapılan öğrencilerin sigorta işlemleri de başlatıldı.

GASİMEP Projesi

GASİMEP Projesi, İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile uygulanmaya başlandı. Projeyle Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılından başlayarak GASİMEP uygulamalarında ikili mesleki eğitim çerçeve öğretim programlarının uygulanabilmesi açısından GSO-MEM ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 7 farklı alan ve 9 dalda mesleki açık öğretim programlarının açılarak, iş ve işlemlerinin iki kurumun koordineli olarak yürütmesi, 3308 sayılı kanun gereği verilmesi gereken işletmede mesleki eğitim öğretim hizmetlerinin Gaziantep Sanayi Odası üyesi işletmelerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülmesi sağlanıyor.