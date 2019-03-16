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Gaski, 4 yılda 235 bin arızaya müdahale etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)Genel Müdürlüğü, 2014-2018 yıllarında “ALO 153 Arıza İhbar Hattı’na” gelen 235 bin arızaya müdahale etti, sorunları yerinde çözdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)Genel Müdürlüğü, 2014-2018 yıllarında “ALO 153 Arıza İhbar Hattı'na” gelen 235 bin arızaya müdahale etti, sorunları yerinde çözdü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelecek nesiller için en önemli miras olarak gördüğü suyu korumak ve yönetebilmek için yoğun gayret sarf etti, verdiği talimatlarla kentin geleceğini şekillendirdi. 4 yıl önce su kaybında Türkiye ortalamasının üstünde olan şehrin, yapılan altyapı çalışmaları ve radar cihazları sayesinde yüzde 34'e kadar önlenmiş oldu.


GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat çalıştı, 9 adet kombine kanal temizleme, 7 adet vidanjör, 3 adet kanal görüntüleme aracıyla vatandaşların arızalardan etkilenmesinin önüne geçti. Son 4 yılda oluşan 235 bin arızanın tamamına müdahale edildi, olumsuz hava koşulları sonucunda oluşacak sel baskınlarını önlemek için sürekli kontrol sağlandı.


Geçen yıl 45 bin arızayı yerinde çözen GASKİ, aynı yıl içerisinde uyguladığı “Fiziki Su Kayıpları Önleme ve Altyapı Sayısallaştırma” sayesinde, içme suyu şebeke hatları üzerinde radar cihazı kullanarak hatlarda oluşan 650 arızayı tespit etti, onardı.


Günlük ortalama 130 arızaya müdahale eden GASKİ ekipleri, her türlü olumsuz şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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