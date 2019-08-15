GASKİ, su borcu taksitlendirmede süreyi uzattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su borcu olan vatandaşlara tanınan 25 aya varan taksitlendirme fırsatı 30 Eylül 2019'a kadar uzatıldı.

Vatandaşların borçtan dolayı suyunun kesilmesi gibi bir sorunla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda taksitlendirme süreci uzatıldı. Daha önceden 10 Temmuz-10 Ağustos arasında olan taksitlendirme süreci alınan kararla su borcu taksitlendirme süresi 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai sonuna kadar uzatıldı.

Biriken su borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla her bütçeye uygun taksitlendirme imkanı sunan GASKİ, su borcunu ödemek isteyenlere son kez kapısını açacak. Tüm GASKİ şubelerine gelen vatandaşlar, 25 aya varan vadeden veya kendilerine sunulacak diğer seçeneklerden yararlanabilecek.