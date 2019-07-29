GASKİ'de "borç" yoğunluğu

Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2019'a bırakmak istemeyen vatandaşlar, su borçlarını taksitlendirmek için GASKİ'de uzun kuyruk oluşturdu.

GASKİ'ye borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla alınan karar takdirle karşılandı. Vatandaşlar, bütçesine uygun taksitlendirme imkanını kaçırmamak için GASKİ'nin yolunu tuttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan karar, su borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. GASKİ Genel Müdürlüğü merkez binasına gelen vatandaşlar, daha önce su borcunu 6, 9 ve 12 ay vadeyle yapabildiklerini hatırlatarak, vadenin 25 aya kadar uzatılmasıyla ödemede kolaylık sağlandığını dile getirdi. Borcunu taksitlendiren Reşit Çolaksı, “Ödeyemediğim birikmiş su borcum vardı. Borcumu ödemek için kolaylık gösterildi, 9 takside böldürdüm, zaman içerisinde ödeyeceğim. Yetkililerin aldığı karar çok isabetli oldu, en azında borçlu vatandaşlar rahatlatılmış oldu” dedi. Vedat Çetinkaya, taksitlendime uygulamasının çok doğru bir karar olduğuna işaret ederek, “Kıymetli Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, çok teşekkür ediyorum, gerçekten büyük bir kolaylık sağlandı. Birikmiş su borcumu, 7 taksitle ödeyeceğim en azından rahatlıkla ödeme imkanına kavuştum” diye konuştu.

Ahmet Gürseven de şunları aktardı:

“Birikmiş su borçlarını 25 takside kadar ödeme kolaylığı sağlanmasında emeği geçenler sağ olsun. Ben borcumu, 20 taksitte ödeyeceğim. ‘Suyumuz kesilecek' diye çok endişeleniyordum, tam zamanında alınan taksitlendirme kararı hızır gibi yetişti, yoksa borcumuzu ödeyemiyorduk.”

Ayşe Aslan ise, birikmiş su borcu olan vatandaşlara taksitlendirme kolaylığı sağlayan kararla vatandaşların desteklendiğini kaydetti.