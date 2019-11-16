GASKİ'den yeni sayaç okuma yöntemi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, mesajlaşma ve arama uygulaması olarak bilinen WhatsApp'la su sayacı okuma yöntemi geliştirildi. Sayaç okuma işlemini teknolojik gelişmelere entegre eden GASKİ, böylece hem aboneyi mağdur etmeyecek, hem de sayaç okuma işlemini hızlandıracak.

Kurum içi bilişim altyapısını geliştiren GASKİ Genel Müdürlüğü, “WhatsApp'a Gönder, Faturanı Öğren” sloganıyla hayata geçirdiği uygulamayla sayaç okuma işlemini kolaylaştırdı. Birtakım nedenlerden dolayı sayacı okunamayan aboneler, abone ve sayaç endeks numarasını gösteren bir fotoğrafı WhatsApp hattına göndermeleri halinde, fatura tahakkuk ettirebilecek.

GASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan sayaç okuma işlemi sırasında; sayaç yerine ulaşamama, adres yetersizliği, sayaç yerinin karanlık olması, sayacın buharlı olması ve abone sahibinin evde bulunmaması nedeniyle yaşanılan sorun ortadan kaldırıldı. Öncesinde, sayaç okuması yapılamayan aboneler, endeks numarasıyla birlikte kuruma müracaat ederek fatura tahakkuk işlemini gerçekleştirdiği zorlu süreç son buldu. Durum karşısında müdürlük oluşturduğu WhatsApp hattıyla abonelerine yeni bir seçenek sundu.

Sayaç okuması yapılamayan abonelerin, abone ve sayaç endeks numarasını gösteren bir fotoğrafı, 0552 995 41 63 WhatsApp hattına göndermeleri halinde fatura tahakkuk ettirilecek, fatura bilgisi aboneye ulaştırılacak.