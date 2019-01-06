GASMEK hayat boyu öğrenme süreci başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), 7 Ocak 2015'ten bu güne kadar Meslek Eğitim Kursu (MEK) grubunda 30 farklı alanda 375 branşta 151 bin 406, İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitime Destek Kursları (ETÜT) grubunda ise, 35 bin 578 olmak üzere 186 bin 984 kursiyere eğitim verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, “GASMEK, Gaziantep'in bir markası oldu” sözüyle değerine değer katan kurs merkezi, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmayı kendisine vizyon edindi. GASMEK, halkın yaşam kalitesini yükselterek toplumsal refahı artırmak için her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere, hayat boyu öğrenmenin amaçları doğrultusunda ülkesini seven, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisini kazanan, enerjilerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefledi. Bu kapsamda GASMEK, onlarca insanı iş sahibi yaptı, toplumda üreten insan sayısını artırmayı başardı.

Her yaştan kursiyer faydalandı

Gaziantep ve ilçelerde toplam 25 kurs merkezinde hizmet veren GASMEK, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde 15 bin 383, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde 36 bin 83, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 49 bin 538, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 66 bin 465 ve yeni başlayan 2018-2019 Eylül döneminde ise, 9 bin 515 kursiyer çeşitli branşta eğitim gördü. Ayrıca, 2018 girişimcilik eğitimlerinde, bin 145 kursiyere girişimcilik eğitimi verildi. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Yabancı Diller, El Sanatları, Bilişim Teknolojileri, Seramik ve Cam Teknolojiler alanları başta olmak üzere birçok kursiyer, hayat boyu öğrenme sürecine katıldı.

GASMEK'teki branşlar

Ahşap Teknolojileri, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Geleneksel Oyunlar Ve Zeka Oyunları, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta Ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Kuyumculuk Teknolojisi, Makina Teknolojisi, Metal Teknolojileri, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma Yazma, Raylı Sistemler Teknolojisi, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik Cam Teknolojileri, Spor, Tarım Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Tekstil Teknolojisi, Yabancı Diller ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sedef işleme, Çini, El halı dokuma, Mefruşat, El nakışları, Tezhip, Minyatür, Cam Boncuk Yapımı, Mozaik, Heykel ve Rölyef, Antep İşi, Mandrel ile Boncuk Yapımı, Sır Üstü Dekorlama, Tekstil Atölyesi ve Kutnu Dokuma Atölyesi olmak üzere birçok branşta hizmet veren GASMEK, 2015'ten bugüne 302 kursiyere istihdam sağladı.