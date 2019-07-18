GASMEK YKS'de gurur tablosu oluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kursu'ndan yararlanan öğrencilerden, 4 öğrenci ilk 500'e, 8 öğrenci ilk bine, 21 öğrenci ise ilk 5 bine girmeyi başardı.

“GASMEK'in temellerini hep birlikte attık, GASMEK, bugün büyüdü, artık Gaziantep'in bir markasıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkeze verdiği önemi her fırsatta dillendirdi. Şehri Emin'in sözlerini boşa çıkarmayan merkez, 2018-2019 YKS'de büyük bir başarıya imza attı. GASMEK'te YKS Yaz Kursu'yla sınava hazırlanan 6 bin 500 öğrenci, gurur tablosu oluşturdu. Türkiye genelinde YKS'ye giren 2 milyon 446 bin 51 öğrenci arasından sıyrılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin göğsünü kabarttı. GASMEK'in eğitime destek kursları kapsamında açtığı kurslarla eğitimde eşitliği esas alan yaklaşımı, meyvesini verdi. Buna göre, 4 öğrenci ilk 500'e, 8 öğrenci ilk bine, 21 öğrenci ilk 5 bine, 37 öğrenci ilk 10 bine, 59 öğrenci ilk 20 bine, 112 öğrenci ilk 50 bine, 177 öğrenci ise ilk 100 bine girdi, toplamda 418 öğrenci dereceye girmeye hak kazandı.

Bu model üzerinde çalıştık başardık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yönetim anlayışında her zaman eğitimde, sağlıkta ve adalette önce “insan” dediklerini bildirerek, “O güzel çatının her birini ilmek ilmek dokuduk. Anayasa, 'Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' der. Sosyal devlet nedir? Mağduru, muhtacı, yetimi, yoksulu gözeten onlar için fırsat eşitliği veren devlet olduğunu son 17 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğinde görmeye başladık. Daha fazla yaşama dokunmak boynumuzun borcudur. Siyasete girdiğim günden beri bu duyguyu asla kaybetmedim. Büyükşehrin bütçesinin yüzde 10'unu eğitim kurslarına ayırdık. Belediye olarak yol, park ve konut yaparak şehri güzelleştirmek durumundayız ama belediyenin en önemli görevi, yaşama ve fırsatı eşit şekilde ulaşamayanlara dokunmaktır. Bu model üzerinde çalıştık ve başardık. İyi bir tıpçı, iyi mühendis, iyi bir iktisatçı olmak önemli ama önce iyi insan olmak şart. Merhamet, şefkat, vefa gibi duyguları kaybettiğimiz zaman geriye hiçbir şey kalmaz. Oysa biz etten kemikten yaratılmış bir insanız, gençlerimize değerler eğitimi vermeliyiz. GASMEK artık Gaziantep'in bir markasıdır. Hep birlikte temellerini attığımız GASMEK, bugün büyüdü, kentin gözbebeği oldu” diye konuştu.