GASMEK'ten YKS'de büyük başarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kursu'ndan yararlanan öğrencilerden bin 438'i, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine kayıt yaptırmaya hak kazandı. Buna göre, 46 doktor adayı tıp fakültesine, 82 mimar ve mühendis adayı mimarlık-mühendislik fakültesine, 23 avukat adayı ise hukuk fakültesine gidecek.

Büyükşehir, geleceğin doktorlarını, mühendislerini, eczacılarını, avukatlarını ve öğretmenlerini yetiştirmenin onurunu yaşadı. Üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 86,3 olan GASMEK; 46 tıp fakültesi, 38 diş hekimliği ve eczacılık fakültesi, 82 mimarlık-mühendislik fakültesi, 23 hukuk fakültesi ve 160 eğitim ve fen fakültesini kazanan öğrencileriyle büyük bir başarının altına imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sosyal devlet nedir? Mağduru, muhtacı, yetimi, yoksulu gözeten onlar için fırsat eşitliği veren devlet anlayışıyla daha fazla yaşama dokunmaktır. Büyükşehrin bütçesinin yüzde 10'unu eğitim kurslarına ayırdık. Belediye olarak yol, park ve konut yaparak şehri güzelleştirmenin yanı sıra belediyenin en önemli görevi, yaşama ve fırsatı eşit şekilde ulaşamayanlara dokunmaktır. Bu model üzerinde çalıştık ve başardık. İyi bir tıpçı, iyi bir mühendis, iyi bir iktisatçı olmak önemli ama önce iyi insan olmak şart. Gençlerimize değerler eğitimi vermeliyiz. GASMEK artık Gaziantep'in bir markasıdır. Hep birlikte temellerini attığımız GASMEK, bugün büyüdü” sözleriyle Gaziantep'i, sosyal belediyecilikte öne çıkardı.