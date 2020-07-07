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Gasp şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’te sokak ortasında yürüyen bir vatandaşı gasp eden şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te sokak ortasında yürüyen bir vatandaşı gasp eden şüpheli şahıs tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, sokakta yürüyen bir vatandaşı gasp eden şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın gasp olayından sonra kaçma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.


Yakalanan şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklandı.

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