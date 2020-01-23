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Gasp ve hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı

Gaziantep’te meydana gelen gasp, hırsızlık ve tehdit olaylarına yönelik çalışmalarda 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te meydana gelen gasp, hırsızlık ve tehdit olaylarına yönelik çalışmalarda 7 şüpheli şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yağma (gasp) ve evden hırsızlık ile tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, M. B. isimli şahıs yakalanmış, şüpheli şahsın gasp ettiği telefonu madde karşılığı A.D isimli şahsa sattığını beyan etmesi üzerine satış yaptığı metruk binaya yapılan operasyonda da 6 şahıs yakalandı.


Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında ise 2 parça bonzai maddesi ve tek parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yakalanan toplam 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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