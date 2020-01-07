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Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te bıçakla gasp yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bıçakla gasp yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şahinbey Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Etiler Mahallesi'nde bıçakla gasp yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan Tekstilkent, Barak, Onur. Beydilli ve Mimarsinan mahallelerinde 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 19 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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