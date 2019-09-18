Gastroantep, doğal ürünlere duyulan özlemi dindirdi

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (GastroAntep) Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant, yoğun ilgi gördü. Stantta, yerli ürünlerin sergilendiğini gören ziyaretçiler, yerli ve doğal ürünlere duyduğu özlemi dindirdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın işbirliğinde düzenlenen 2'nci GastroAntep Festivali kapsamında kurulan 200 stant arasında en fazla dikkati Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı standı çekti. Festival boyunca sergilenen; Gazi şehrin verimli topraklarından yetişen ürünler, görenlerin ilgisiyle karşılaştı. Tamamen doğal ortamda kentin bereketli topraklarında yetiştirilen; haylan kabağı, sof domatesi, acur, çekirdekli karpuz, şeker pancarı, menengiç, nar, kurutmalık biberle patlıcan, karpuz, yer fıstığı gibi 25 adet ürünün sergilendiği stant, ziyaretçilerden tam not aldı. Tamamen yerli ve doğal ürünlerin bulunduğu, traktörleriyle, saman balyalarıyla köy hayatının oluşturulduğu stantta fotoğraf çektiren ziyaretçiler, her biri ortalama 800 gram ağırlığında olan Sof Domatesi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye'de bir yerel yönetim bünyesinde kurulan Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı tarafından GastroAntep Festivali için kurulan stant ise hatıra fotoğrafı çektirenlerin uğrak yeri oldu. Maket kartonlarda kendini usta bir şef gibi hisseden ziyaretçiler bu anları ölümsüzleştirdi. Öte yandan kare kodlar sayesinde şehir ve yurt dışından festivale katılanlar birbirinden leziz Gaziantep Mutfağı'nın yemeklerinin tariflerine kolaylıkla erişebildi.