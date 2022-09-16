Gastroantep Festivali'nde kortej yürüyüşü

Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkusu kortej yürüyüşü ile sürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşların alkışları eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları yürüyüş Gaziantep Kalesi'nden başlayarak, Bakırcılar Çarşısı istikametinden Gaziantep Sanat Merkezi önüne kadar sürdü. Türk bayrakları taşıyan gençlerin ön saflarda yer aldığı korteje vatandaşların yanı sıra mehteran takımı, nostaljik arabalar, bisikletliler ve motosikletli sürücüler de katıldı. Kortej, çevrede bulunan dükkanlar ile vatandaşların yoğun ilgisiyle Gümrük Caddesi üzerinden Bakırcılar Çarşısı'na geçti. Kortej yapılan gösteriler ile Almacı Pazarı, Karagöz Caddesi ve Suburcu Caddesi üzerinden Balıklı Parkı'na kadar yürüdü. Sanat merkezi önünde son bulan korteje katılanlar üstü açık tur otobüslerine binerek GastroAntep'in kalbinin atacağı Festival Park'a geçti.

Şenlik havasında geçen korteje Gaziantep protokolü, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirleri temsilcileri, kardeş şehirlerden gelen yetkililer, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.