Gastronomi dünyası Gastroantep Festivali'nde buluşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde düzenlenecek GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ikincisi, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Bankası'nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Keratif Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, Dünya'nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Güneydoğu ve Mezopotamya'nın Dünya'ya açılan penceresi Gaziantep, gastronomisini GastroAntep Festivali'yle tanıtmayı sürdürüyor. Gazi şehir, festivalle geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle Dünya'nın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olmayı hedefliyor. GastroAntep Festivali bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurumsal sponsorluğunda meraklılarıyla buluşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün liderliğinde, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek festival, uluslararası düzeyde yeme içme sektörünün ileri gelenlerine ve ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Festivalde, Dünya UNESCO Gastronomi şehirlerinin Gaziantep‘in yöresel ürünleriyle düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra festival kapsamında Gaziantep sokak yemeklerinden gıda ürünlerine kadar tohum, tarım, hasat konularında uzman konuşmacıların yer alacağı seminerler gerçekleştirilecek.

Michelin Yıldızlı şefler Gaziantep'in ürünlerini kullanacak

Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Dünya'nın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması ‘Local Chef' yapılacak. Böylece Gastroantep Festivali, Gaziantep'in gastronomi kültürü ve yörenin tarımsal gıda ürünlerinin Dünya'ya açıldığı bir platform olma özelliği taşıyacak. GastroAntep Festivali'yle Türkiye'deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkanı sağlanacak.

"Festival global vizyonumuz için önemli bir adım"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2018 yılında ilki gerçekleşen ‘GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, dünyaca ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin, Gaziantep'in mutfağını yorumladığını hatırlattı. Başkan Şahin, “Gaziantep, zengin tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra Anadolu'ya özgü misafirperverliğini bir kez daha uluslararası bir platform olarak kurguladığımız bu festivalde gözler önüne serecek. Yerli ve yabancı tüm konuklarımız, festival boyunca kendine has Gaziantep kültürünü deneyimleme fırsatı bulacaklar” dedi.

Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerden süzülerek gelen zengin kültürel mirası olduğunu vurgulayan Şahin, "Gaziantep mutfağının UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'na dahil olmasının ardından hayata geçirdiğimiz Gastroantep Festivali'yle şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak Dünya'ya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalle global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız" diye konuştu.