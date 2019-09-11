Gastronomi Festivali dolu dolu geçecek

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) 4 gün boyunca dolu dolu geçecek.

Seminerler, paneller, workshoplar, yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla çeşitlenecek festival etkinlikleri şehri saracak. Festivalin yoğun temposuna katılan ziyaretçiler, günün yorgunluğunu Yavuz Bingöl ve Edis gibi tanınmış ses sanatçılarının konserleriyle üzerinden atacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, “güneş, toprak ve kalpten gelen lezzet” olarak tanımladığı Gastroantep Festivali, kente keyifli anlar vaat ediyor. Geleneksel biber ve Antep fıstığı hasadıyla bereketli hilalin cömertliğinin hissedileceği festivalde, şehir kortej yürüyüşüyle adeta tek vücut olacak, kenetlenecek.

Festival Park'ta akşam saat 19.30'da Umut Akyürek, Oktay Bora Ertuğrul, Mehmet Yakar ile seslendirdiği eşsiz parçalarla gönüllere taht kuran Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, Oğuz Sırmalı, ünlü pop sanatçısı Edis, Berdan Mardini, Turgay Başyayla, Hünkar ve Çiğdem Doğan konserleri Gazianteplileri coşturacak.

40 ülkeden dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler ise workshoplar, paneller ve sunumlarla festivali renklendirecek. Yazarlar ve gurmelerle düzenlenecek söyleşiler yeme içme sektörünün bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkaracak. Kentte bulunan yerel markalarla dünya çapındaki ünlü gastronomi yazarlarının buluşacağı etkinliklerle Gaziantep'in eşsiz damak tadı ve zenginliği tanıtılacak.