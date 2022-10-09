Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te kahvaltıların yanı sıra çeşitli yemek ve tatlılarda da kullanılan Antep Peyniri lezzeti ile yörenin vazgeçilmez gıdaları arasında bulunuyor. Antep Peyniri, gelecek kuşaklara da aktarılması için yapımı devam eden müze ve restoranda yerli ve yabancı turistlere de tanıtılacak.

Genellikle bahar aylarında bol miktarda bulunan koyun ve keçi sütünden yapılan ve yılın her mevsiminde bulunan Antep Peyniri, son yıllarda yürütülen çalışmalarla Türkiye ve dünya genelinde de tanıtılmaya başlandı. Coğrafi İşaret tescili de alınan Antep Peyniri, Gaziantep'teki kahvaltı sofralarının yanı tüm dünyada bilinmeye başladı. Dünya genelinde bilinen ve bini aşkın peynir çeşidi arasında öne çıkmaya başlayan Antep Peyniri, yapımı süren müze ile gelecek kuşaklara da aktarılacak. Yemek ve tatlılarda da kullanılan "Antep peyniri' müze içerisindeki restoranda taze taze hazırlanarak, terli ve yabancı turistlere de tattırılacak. Müzede Antep peynirinin üretim aşamasındaki süreçler de uygulamalı olarak anlatılacak.

Udma Peynir Müzesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki Eski Hamam, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilerek Udma Peynir Müzesi adıyla hizmete açılacak. Müzede, peynirin üretim aşamasından sofradaki halini alması sürecine kadar ki, bütün safhaları ziyaretçilere gösterilecek. Gaziantep Büyükşehir Mutfaklar Koordinatörü Doğa Çiftçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren peynir müzesi ve restorana Udma ismi verildiğini ve bu kelimenin ise anlamının tarihin derinliklerine kadar uzandığını kaydetti. Çiftçi, ''Gaziantep peynirine daha fazla değer kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep peyniri özel peynir ve Gaziantep coğrafi işareti taşıyan ürünlerinden bir tanesidir. Udma eski Türkçe'de Dîvânu Lugâti't-Türk'te geçen bir isim, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir isimdir. Udma aslında sütün uyutulması demek, peynire eskiden eski ve orta Asya'dan gelen Türkler udma diyor. Bizlerde müzemizin ismini udma olarak belirledik. Şuan müzemiz açılış aşamasında, yılbaşında faaliyete girecektir. Restoran'ımız da ise yine Gaziantep peynirleriyle ürettiğimiz ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Atölyemizde ise Gaziantep peynirini yerli ve yabancı misafirlerimize nasıl yapıldığını özetlemeye çalışıyoruz” dedi.

Antep peynirinin yapımı

Yöresel bir peynir olduğu için köy peyniri olarak da anılan Antep peyniri, kaşar peynir gibi dilim yapılmaya müsait topak yani yuvarlak şekilde oluyor. Yöre halkı tarafından kelle veya pişken olarak da isimlendirilen bu peynirin tuzsuz cinsi yemek ve tatlılarda kullanılırken salamura olarak yapılan türü de yıl boyunca kahvaltılarda tüketiliyor. Antep peyniri yapılışını da anlatan Çiftçi, ''Gaziantep peyniri yörenin küçükbaş hayvanlarının sütüyle yapılıyor. Çiğ sütümüzü kaynatıyoruz, soğumasını bekliyoruz, soğuduktan sonra ise şirden mayası kullanarak sütü mayalıyoruz. Mayalanma süresi ise birkaç saat sürüyor. Mayalanan sütü özel bezlere koyup peyniri pres yaparak süzülmesi gerekiyor. Süzüldükten sonra ister tek tek isterseniz isterseniz bir kalıp halinde kesebilirsiniz. Süzdüğümüz peynir altı suyunu alıp kaynatıyoruz, elimizle şekil verdiğimiz veya kestiğimiz bu peynirleri kaynayan peynir altı suyunun içine atıyoruz. Peynir altı suyundan çıkartıp soğuk suya atıp, peynirimiz hazır olmuş oluyor” diye konuştu.