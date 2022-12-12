Gastronomi lezzetleri sokak hayvanlarına mama olarak sunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplanan 1 ton mamayla 4 bin sokak hayvanı besleniyor

Gastronomi şehri Gaziantep'te hastane, restoran, üniversiteler, okullar gibi mekanlarda oluşan yemek artıklarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, topladığı ürünleri Burç Yazıbağ'da bulunan mama üretim tesisinde işlemden geçiriyor. Toplanan ürünler makinalarda parçalanarak özel makinada şekillendiriliyor. 1 gün boyunca kurutma alanlarında bekletilen mamalar daha sonra vakumlu cihazlarla paketleniyor. Günlük 1 ton mama, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde kurulan 200 beslenme noktasına bırakılıyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan mamalardan günde yaklaşık 4 bin sokak hayvanı yararlanıyor.

"Ürettiğimiz mamalarla sokak hayvanları besleniyor"

Mama üretimi hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, şehirde bulunan bütün sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını vurguladı. Özsöyler, kent genelinde 200 ayrı beslenme noktasına rutin olarak her gün ekiplerin mama ve su bıraktıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Biz özellikle üniversitelerde, hastanelerde, okullarda çıkan yemek artıklarını toplayarak kendi merkezimize getiriyoruz. Burada can dostlarımız için bir mama üretim tesisi kurduk. Bu üretim tesisinde günde yaklaşık 1 ton mamayı önce komposto haline getiriyor, karıştırıcı makinalardan geçiriyor ve şekil vererek kurutma alanlarına götürüyoruz. Bu alanlarda 1 gün bekletiyor, vakumlama makinası ile paketliyoruz. Ürettiğimiz mamaları sokakta yaşayan canlara veriyor, hayvanseverlere ücretsiz dağıtıyoruz.”

"Hem israfı önlüyor hem de canlılara destek oluyoruz"

Kentteki bütün sokak hayvanlarına büyük özen gösterdiklerini anlatan Özsöyler, hayvanların beslenmesine dikkat ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Protein oranı çok yüksek olduğundan dolayı hayvanlar severek yiyorlar. İçerisinde her türlü mineral ve vitamin bulunmakta. Bu çalışma hem israfı önlüyor hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlılara destek oluyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak 780 mahallenin bulunduğu 9 ilçenin tamamında hizmet veriyoruz. Gaziantep genelinde günlük 4 bin hayvanın beslenmesini sağlıyoruz. Bunları günlük olarak kontrol ediyoruz.”