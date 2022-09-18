Gastronomi öğrencileri Gaziantep yemekleri ile tanıştı

Uluslarası Gastronomi Festival'inde (GastroAntep) ülkenin başarılı üniversitelerinden gastronomi öğrencileri, Local Chef Yarışmasında Gaziantep yemekleriyle yarıştı.

İzmir Yaşar, İstanbul Özyeğin, Bolu Abant İzzet Baysal, Akdeniz ve Gaziantep üniversitelerinin gastronomi bölümü öğrencileri 3'er kişilik ekipler halinde katıldıkları yarışmada lokal olarak Gaziantep ürünlerini kullanarak kıyasıya yarıştı. Saatler süren yarışmada, Özyeğin Üniversitesi öğrencileri lokal olarak Gaziantep ürünlerini kullanarak Zeugma ismini verdiği başlangıç yemeği, Almacı Pazarı ismini verdiği kuzu sırt, börklü firik bulguru ile yaptığı yemek ile birinci olurken; Akdeniz Üniversitesi, Nizip Tarhanalı Dana Yanak yemeğiyle ikinci; İstanbul Gelişim Üniversitesi ise başlangıç menüsünde soğuk kelle paça beyran yaparak üçüncü oldu. Emre Özgüler anısına verilen Mansiyon ödülünü ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi kazandı.

Local Chef yarışmasında jüri üyelerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MUSEM Mutfak Akademisi başkanı Fikret Tural tarafından hediyeleri verilirken aynı zaman da yarışmaya katılan gastronomi öğrencilerine ödülleri öncesinde gelişim ödülü sertifikası da verildi.