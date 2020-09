Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi

Gastronomi turizmi ile ön plana çıkmaya çalışan Gaziantep'te, son zamanlarda kötü koku yayan Alleben Deresi vatandaşları bezdirdi. Derenin olduğu bölgede oturan vatandaşlar koku nedeniyle yetkililere tepki gösterirken, çöp deryasına dönen derede ıslah çalışmalarının bir an önce yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'te, kentin simgelerinden biri olan Alleben Deresi'nde son zamanlarda artan kötü koku dayanılmaz hale geldi. Özellikle Kavaklık ve Sanko Park civarında deredeki koku had safhaya ulaşırken, bölgeye dinlenmeye gelen vatandaşlar ile çevrede oturanlar duruma tepki gösterdi. Çöp deryasına dönen deredeki kokunun dayanılamayacak bir hale geldiğini ve sağlık açısından da risk oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek gerekli ıslah çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi.

"Son zamanlarda çok kötü bir koku var"

Kavaklık bölgesinde yaşadığını ve koku nedeniyle evde durmakta bile zorlandıklarını söyleyen bir vatandaş, “Kavaklık bölgesinde oturuyoruz. Arada bu parka oturmaya ve dinlenmeye geliyoruz. Bugün de buraya geldik ama son zamanlarda çok kötü bir koku var. Çocukluğumuzdan beri geliyoruz buraya ama ilk defa bu kadar kötü kokuyor. Belediyenin bu işe bir el atmasını istiyoruz. Çünkü çok rahatsız edici ve hastalık riski oluşturan bir durum bu. Korona virüs günlerinde dışarı hava almaya çıkıyoruz ama böyle bir koku ile karşılaşıyoruz” dedi.

"Gaziantep gibi tarihi bir şehre böyle bir koku yakışmıyor"

Bir başka vatandaş ise "Gaziantep gibi temiz ve tarihi bir şehre böyle bir koku yakışmıyor. Bu kent buna layık değil. Bu kötü kokuya bir an önce el atmaları lazım. Bu böyle olmaz. Her taraf pislik kaynıyor. Yetkililer gelip baksınlar, şu kokuyu bir duysunlar. İnsanlar zaten korona virüsten korkuyor, bir de böyle bir kokuya maruz kalıyorlar. O yüzden burasının bir an önce temizlenmesini ve buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Zehir gibi bir koku var burada” diye konuştu.