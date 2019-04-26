GAÜN 11 projeyle 3 milyon euro bütçe sağladı

Dr. Ali Gür, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma Projesi'ni tanıtarak, üniversite olarak çok sayıda uluslararası proje üreterek, üniversiteye önemli miktarda katkı sağladıklarını belirtti. GAÜN'ün ortak olduğu 11 projeyle üniversiteye 3 milyon euro bütçe sağlandığı belirtildi.

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) Slovenya, İspanya, Almanya ve Polonya'dan paydaşlarıyla hayata geçirdiği 171 bin 872 euro bedelli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma Projesi'nin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Gaziantep Üniversitesinin nitelikli büyüyen, 107 ülkeden yaklaşık 4 bin 200 öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemiz kentiyle bütünleşen, sosyal ve kültürel aktivitelere ev sahipliği yapan bir üniversite. Sadece geçtiğimiz yıl 531 etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bu, günde ortalama 2 etkinlik yapılıyor anlamına geliyor” dedi.

3 milyon euro bütçe

GAÜN'ün kaliteli bir eğitim vermesinin yanı sıra, fiziki anlamda da sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversite olarak biz sürekli proje üretiyoruz. Bu projeler, AB fonlarından sağlanan kaynaklarla desteklenen projeler. Şu anda uluslararası 11 projemiz devam ediyor. Bu projelerin 7'si Erasmus Plus proje. Yani çok uluslu projeler. Şu anda ortak olduğumuz 11 projeden üniversite olarak elde ettiğimiz bütçe 3 milyon euro'dur. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri var. İşte merak edilen üniversitemiz için dikkatli ve adeta kılı kırk yararak oluşturulan kaynağın sırrı burada. Biz ürettiğimiz projelerle uluslararası kaynaklardan üniversitemize gelir elde ediyor ve bunu yine üniversitemizin gelişmesi için kullanıyoruz” dedi.

GAÜN'ün Türkiye'de üç dilde eğitim veren tek üniversite olmasının yanı sıra Toplumsal Duyarlılık Projesi, Tree Master Eğitim Modeli, İntörn Eğitim Modeli başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından örnek alınan uygulamalara imza atan bir üniversite olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Tüm bunların yanı sıra başta Suriyeli göçmenler meselesi olmak üzere, gerek bölgemiz gerekse ülkemizin sorunlarıyla ilgili son derece başarılı ve faydalı çalışmalar da yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şu anda lansmanını yaptığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma Projesi, üniversitemizin 4 ülkeden paydaşlarla hayata geçirdiği son derece önemli bir proje. Projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Proje yürütücülerinden Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan ise bu projenin yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederken, bu konuda da basından destek istedi. Karahan, üniversite ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş sağlığı güvenliği konulu bir protokol imzalandığını vurgularken, “Bu protokole istinaden, bakanlık ve üniversitemiz iş sağlığı güvenliği üzerine işbirliği yapacak. Bu önümüzdeki çalışmaların da bir ön düzenlemesi olacak” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili bilgilendirmede bulunan proje yürütücülerinden Öğretim Görevlisi Gülsüm Günbala Güven, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma Projesi'nin GAÜN'ün yan sıra Slovenya, İspanya, Almanya ve Polonya'dan 4 paydaşla hayata geçirilen uluslararası bir proje olduğunu vurguladı. Güven, 171 bin 872 euro bütçeli projenin hayata geçirilmesinde, iş kazalarının önlenebilmesi için neler yapılabileceği düşüncesinden hareket edildiğini, bu konudaki eğitimin çocukluktan başlayıp Türkiye'de neler yapılabileceğinin araştırılıp, uygulanabilir bir müfredat oluşturulduğunu dile getirdi.

Proje ekibinden Öğretim Görevlisi Derya Çevik Taşdemir ise Türkiye'nin iş kazaları açısından kötü durumda olduğunu belirttiği konuşmasında, “Maalesef Türkiye'deki iş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir kazalar. Ve günde ortalama 4 kişi iş kazalarında yaşamını yitiriyor. Ülkemiz, iş kazalarında Avrupa'nın birinci, dünyanın ise 3. sırasında yer alıyor. Bu olumsuz durumdan yola çıkarak projeyi yaşama geçirdik. Bu proje, hem Gaziantep hem Türkiye için son derece yararlı bir proje oldu. Ayrıca, çalışmalarımızda bölgedeki geçici sığınmacıları da araştırmamıza dahil ettik” diye konuştu.

24 ay süreli projede ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Filiz Çayırağası ile Proje Uzmanı Şehnaz Sakıcı da görev aldı. Projenin, Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve 2017 yılından bu yana yürütülen ilk ve tek iş sağlığı konulu proje olduğu belirtildi.

Proje tanıtım toplantısının sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Rektör Gür, ortaya çıkarılan müfredatın önümüzdeki günlerde iş dünyasının kullanımına da sunulabileceğini vurguladı. Proje tanıtım toplantısı, basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekim yapılmasıyla sona erdi.