GAÜN ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Dr. Arif Özaydın, Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep Üniversitesi akademik ve idari personeliyle bayramlaştı.

GAÜN Rektörlüğü tarafından GAÜN Sporiumda gerçekleştirilen Bayramlaşma Töreninde, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü tüm İslam aleminin kutlayacağı Kurban Bayramı öncesinde, Rektör Prof. Dr. Özaydın, GAÜN personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bayramlaşma töreninde konuşan Prof. Dr. Özaydın, “Bayramlar bizim için çok önemli. Özellikle Türk Milletinin Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere iki önemli dini bayramı var. Bu bayramlar birlik ve beraberliğin teminatı, kardeşliğin yeniden gündeme getirildiği, acının tatlının paylaşıldığı bayramlardır. Anne, baba, akraba, eş, dost komşu ziyaretleri bu anlamda çok önemli. Biz de bu vesileyle bayramdan önce personelimizle, öğretim üyelerimizle, takım arkadaşlarımızla bayramlaşmak için buradayız. Herkesin bayramını tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreninde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Fatih Evyapan, çok sayıda akademisyen ile idari personel hazır bulundu.