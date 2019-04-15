GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi yenilenerek lansman konseriyle açıldı

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye olarak çok büyük bir ülke olduklarını, ekonomik gelişmişlik ve donanım açısından üst düzeyde olduklarını söyledi.

“Şehre muhteşem bir salon kazandırdık”

Prof. Dr. Gür sahne ile ilgili, “Zaman içerisinde var olan kaynakları kullanırsanız hem devlet bütçesine katkı sağlarsınız hem de optimum düzeyde programlara katkı sağlayacak mekanlar oluşturursunuz. Yaklaşık 20 yıldır Gaziantep Üniversitesi ve Gazi şehrimizin yükünü burası çekiyordu. Birçok programı burada yaptık. Dolu dolu yapmış olduğumuz programlardan dolayı doğal olarak salon hem yıprandı hem de demode oldu. Böyle bir salonu atıl bırakmak yerine, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ni yaparken bu salonu yeniden güncelleyerek şehrin dokunan yüzüne, kültür ve sanat alanına yeni muhteşem bir salon kazandırdık. Özelikle sahne donanımı açısından özellikli bir sahnemiz olduğu için, yaklaşık bin 500 kişilik ve daha fazla organizasyonları Mavera Kongre ve Sanat Merkez'inde yapıyoruz. Dramlar ve orta ölçekli yapılan sahne gösterileri için de bu salon özelikle tiyatro gösterileri açısından büyük bir ihtiyaç karşılayacak. Bu salonu atıl bırakmadıkları için ve öngörüleriyle ve teknik ekip ile birlikte gece gündüz, 6 ay uyumadan bu işin başında bekleyip, bu konsepti oluşturan başta Sanat Danışmanım Öğretim Görevlisi Fahri Çepik'e, onunla çalışan ekip arkadaşlarına ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum” dedi.

“İşlevselliğe çok önem verdik”

GAÜN Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Fahri Çepik ise uzun yıllar Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep'e bilimsel, sanatsal ve kültürel aktivitelerin nabzını tutan ve ciddi hizmetler veren Atatürk Kültür Sahnesinin geçen 20 yıllık süreç içerisinde işlevselliği ve güncelliğini kaybettiğini söyledi. Öğretim Görevlisi Çepik, “Projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli bütün detayların araştırılması sürecinden sonra, tadilatını 6 aylık süreçte tamamladık. Güncelleme ve yenileme çalışmaları kapsamında en önemsediğimiz detay işlevsellikti. Tüm alanlarda hem seyirci hem de sanatçı açısından işlevselliğe çok önem verdik. Salonu teknolojiye ve yeni gün şartlarına göre tekrar projelendirdik” ifadelerini kullandı.

“Mavera tartışmasız en iyisi”

Açılış konuşmalarından sonra halk müziğinin başarılı isimlerinden Müslüm-Mustafa Eke kardeşler sahne aldı. Müslüm Eke, Türkiye'de gördüğü en iyi salonun Mavera Kongre ve Sanat Merkezi olduğuna vurgu yaptı. Hüseyin Eke ise, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinin, yurt içi ve yurt dışındaki salonlar içerisinde ilk sıralara yazılacak salonlardan birisi olduğunu söyledi.

Emrah Yazar'ın sunumuyla gerçekleşen açılış törenine GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.