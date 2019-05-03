İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

GAÜN 'Bahar Şenliği'nde gece yolcuları rüzgarı esti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen 25.

Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında GAÜN yeni meydanda Türk Rock Müziği'nin yıldız topluluğu Gece Yolcuları hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Gece Yolcuları'nın gerçekleştirdiği muhteşem konser ile sona erdi. Unut Beni, Pişmanım, Neden, Ölümde Var, Yaban, Hüzün gibi eski ve yeni albümlerinde yer alan, birbirinden güzel şarkılarını Gece Yolcuları grubu müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.Gece boyunca doyasıya eğlenen binlerce öğrenci, sevdikleri grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gece yolcuları grubundan sonra sahne alan Tuğba Yurt büyük beğeni topladı.


Konserinin sonunda, GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez,Gece Yolcuları Grubu adına Solist Edis İlhan'a, Sanatçı Tuğba Yurt'a ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından hediye takdiminde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.