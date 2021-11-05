GAÜN Biyoistatistik Anabilim Dalı'ndan tıp fakültesi öğrencilerine destek

GAÜN Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri seminer salonunda gerçekleştirilen kursa çok sayıda hekim katıldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seval Kul düzenlenen kursla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından düzenli olarak verilen bir eğitim olan hekimlere yönelik Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimini pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene yapamamıştık. Tıp Fakültemiz akademik personeli tarafından çok talep edilen bu eğitimi tekrar gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir diğer mutluluğumuz ise kursun gelirinin tıp fakültesi öğrencilerimize burs olarak verilecek olmasıdır. Yaklaşık 2 gün süren bu eğitimde; 3 farklı eğitimci tarafından eğitim verilmektedir. Eğitimde; akademik kariyer, uzmanlık yapan hekimlere araştırma, planlama, veri analizi ve sonuçların raporlanması aşamalarının hepsini içeren kapsamlı bilgiler aktarılmaktadır. Eğitimin en güçlü tarafı her katılımcının kendi bilgisayarlarında yüklü olan istatistik paket programındaki uygulamaları örnek veriler ile yapabilmesidir. Eğitimin sonunda katılımcılar temel istatistik analizleri yapabilecek bilgi düzeyine ulaşmanın yanı sıra yayınlanmış makalelerin bilimsel yöntemini ve sonuçlarını da değerlendirebilmektedirler. Amacımız kursu yılda 2 defa tekrarlayarak fakültemizdeki tüm öğretim elemanlarının bilimsel araştırma konusunda ihtiyaçları olan bilgileri doğru yerden almalarını sağlamaktır. Anabilim dalımızda görev yapan Doç. Dr. İlkay Doğan ve Öğr gör. Tanyeli Kazaz'a da kursun organizasyonu ve gerçekleştirilmesi sırasında göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.