GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki eğitim kurumlarından Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun olarak diploma aldı. Pandemi süreci nedeniyle online olarak düzenlenen törende, 15 öğrenci mezunlar adına kep attı.

Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin her zaman ilkleri başaran bölgesinde güçlü, uluslararası, dinamikleri olan üniversitelerden birisi olduğunu vurgularken, “Cumhurbaşkanımızın onayı ile Suriye tarafında kurulan ve Türkiye'nin yurt dışında açılan kampüslerimizde eğitim başarıyla sürmektedir. Bu kampüslerimizden Cerablus Meslek Yüksekokulumuz ilk mezunlarını verdi. Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi marka değerini koruyarak sınır ötesinde, savaş alanlarında bile her türlü çabayı sarf ederek kaliteli eğitimi ile uluslararası arenada kendisinden söz ettiriyor” dedi.

Okullarımız bölgede umut ışığı oldu

Gaziantep Üniversitesi'nin atmış olduğu bu vizyonel adımla hem Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücü ortaya konduğunu, hem de yükseköğrenim alanındaki başarısının tescillenmiş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gür, “Savaşın ve karmaşanın en sıcak olduğu zamandalar da bile Türkiye Suriye güvenli bölgesinde Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu ile büyük umut ışığı oldu. O kargaşa içerinde derslerine devam ederek mezun durumuna gelen ve başarılı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlar açısından küçük ama Türkiye açısından çok önemli bir adım olan yükseköğrenimdeki bu çaba ve bu gayret gelecekte Suriye'nin şekillenmesinde çok önemli bir adım olacaktır. Gaziantep Üniversitesi Cerablus'tan sonra Suriye'nin başka kentlerinde açtığı 3 fakülte ile o bölgeye yükseköğretim anlamında büyük bir kazanım sağlamıştır. Gaziantep Üniversitesi olarak bunu yapmaktan mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fırsatı bize tanıdığı için de teşekkür ediyorum. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ile iftihar ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nin uluslararası arenadaki önemli aile bireyleri olarak gelecekte mutlu yaşamalarını ve aldıkları kaliteli eğitimle milletlerine ve vatanlarına hizmet etmelerini gönülden diliyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerimiz iyi yetişti

GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu ise, Cerablus Meslek Yüksekokulu 2018 yılında eğitime başlayan Cerablus Meslek Yüksekokulu'nun, “Hangi bölümleri açacağımızı kararını verirken bölgedeki yerel meclis yetkilileri ve koordinatör valilik ile işbirliği içerisinde olduk. İlk etapta 5 bölüm tasarlamıştık. 2'si sağlık bilimleriyle alakalı, diğer bölümler de ilahiyat, ön lisans, büro yönetimi ve özel güvenlik ve koruma bölümüydü. Buradan mezun olan öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi'nin kurumsal kimliği altında eğitim öğretimlerini gerçekleştirdiler. Mezun olan öğrencilerimiz iş kaynağı, insan kaynağı boşluğunu dolduracak şekilde donanımlı öğrenciler olarak yetiştiler. Hepsine iş hayatlarında da başarılar diliyorum. Türkiye ile bölge halkı arasında bir köprü olma vazifesi üstlenmiş durumdalar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kep atma ve diploma töreni yapıldı. Mezun olan 100 öğrenci adına törene katılan ve dereceye giren 15 öğrenci keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu'nda başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilerin plaketlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu verdi.

737 Suriyeliye eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde eğitimin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Gaziantep Üniversitesi tarafından Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu, El-Bab'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kuruldu. Bu yükseköğrenim kurumlarında toplam 737 Suriyeli gence eğitim kapısı aralandı.

Bizim için hayaldi

Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu'nun ilk mezunları olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cerablus Meslek Yüksekokulu Birincisi Hasan Mla Süleyman, “2011 yılından beri çatışma, açlık, göç gibi acılar yaşadıktan sonra 2016 yılında Türkiye'nin bölgemize gelmesiyle ümitlerimiz yeniden yeşermeye başladı. Ben ve arkadaşlarımın çoğunun, yükseköğretimden ümidimizi kesmiş, gelecekten beklentimizin azaldığı bir zamanda, Gaziantep Üniversitesi'nin, üniversite eğitimini bölgemize getireceğini duyduğumuzda çok sevinmiştik ve gerçekten 2018 yılında üniversite Cerablus Meslek Yüksekokulunu açtı. Bu gelişme birkaç yıl öncesinde bizim için bir hayalden ibaretti” diye konuştu.