GAÜN Çocuk Hastanesi'nde bağışıklık sistemi yetmezliğine dikkat çekildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

GAÜN Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji-Alerji Hastalıkları Bilim Dalı ve Alerji İmmünoloji Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte hastanede tedavi gören çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Keskin, “Bugün Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası'nı kutlamak için bir araya geldik. Amacımız immün yetmezliğine farkındalığı arttırmak. İmmün yetmezliği farkındalığı arttıkça daha çok hastaya hayat vereceğiz. Tedaviler ile birlikte organ hasarını engelleme imkânı yakalayacağız. Böylelikle hastalarımızın yaşamalarını sağlayacağız. Bu hastalıklar nadir hastalıklar grubunda yer alıyor. Gaziantep gibi akraba evliliğinin yaygın olduğu yerlerde fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Tanıyı koyarsak hayat kurtarıyoruz. Primer immün yetmezlik farkındalığının artması sayesinde erken tanı ve hastalığa özgü tedavilerle akciğer gibi önemli organ hasarı önlenerek çocuklarımızın hayatının kurtulması sağlanacaktır” dedi.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu ise, “Bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemi yetmezliği olan çok sayıda hastamız var. Bu nedenle bugün bu konuya dikkat çekip farkındalık oluşturmak istedik. Akraba evliliğinin yapılmaması gerekiyor. Bu hastalıkların azalması için akraba evliliğinin yapılmaması şart. Sürekli hastalanan çocukların ise hastanemize, kliniğimize başvurmasını istiyoruz. Bilinmelidir ki erken tanı hayat kurtarır” ifadelerine yer verdi.

Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte balonlar uçuruldu. Çocuklar düzenlenen etkinlik sayesinde gönüllerince eğlendi. Etkinlik pasta kesimi ile son buldu.