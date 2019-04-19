GAÜN' de Erasmus Programı Tanıtıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları Şeyho Bozkuş ve Ebru Göktekin, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, 2019-2020 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Değişim programına katılacak öğrenciler için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Şeyho Bozkuş, öğrencilere Erasmus Programının her şeyden önce farklı bir eğitim ve öğretim sistemi sunduğunu, kendilerini geliştirmek, farklı bir kültür tanımak ve yabancı dillerini geliştirmenin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı da sunan bir proje olduğunu belirtti.

Pilot Üç Üniversiteden Biriyiz

Şeyho Bozkuş, “Yükseköğretim Kurumlarının öğrenci değişimi yapmasına olanak sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, asıl amacı yükseköğretim kurumlarının birbirileri ve iş dünyasıyla iş birliği yapmalarını teşvik etmeye ve insanlar arasında farklılıkları azaltmaya yönelik bir Avrupa Birliği projesidir” diye konuştu. Yabancı dilde eğitimin, özgüven arttırmanın yanında pek çok konuda başarılı olunabileceğini öğrencilerle paylaşan Bozkuş, konuşmasına şöyle devam etti: “Erasmus+ Projesine katıldığınız ülkenin kültürünü, iş hayatını ve günlük yaşantıya kadar her alanda görecekleriniz ve öğrenecekleriniz, hayatınızı yönlendirmede sizlere yararlı olacaktır. Giderken bireysel gidiyoruz diye düşünebilirsiniz. Ancak hem Türkiye'yi hem Gaziantep'i hem de üniversitemizi orada temsil ediyorsunuz. Biz 2003'ten bu yana Erasmus+ Oryantasyon Programını yapan bir üniversiteyiz. Türkiye'de seçilmiş pilot üç üniversiteden biriyiz. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir deneyimimiz ve altyapımız var. O nedenle ciddi sayıda öğrenci de gönderiyoruz. Karşı taraftaki üniversitelerden bu güne kadar giden öğrencilerimizden olumsuz hiçbir tepki almadık.”

Bugüne kadar Erasmus+ Oryantasyon programına katılan öğrencilerle ilgili diğer üniversitelerden başarı anlamında övgüyle bahsedildiğini ifade eden Bozkuş, “İlk zamanlar her şeyi şaşırarak gözlemleyecek ve daha detaylı bakmaya başlayacaksınız. Büyüdüğünüz yerle bulunduğunuz yerdeki her şeyi kıyaslayacaksınız. Açık fikirli olmanız, yeniliklere açık ve kabullenici olmanız yine Erasmus+ Projesi süresince sizlere yardımcı olacak ve hayatınızı kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Toplantıya 2019 - 2020 akademik yılı Güz ve Bahar döneminde Erasmus Programı kapsamında yurt dışına gidecek olan öğrenciler katıldı ve toplantı sonunda Erasmus+ Programı hakkında sunum yapıldı.