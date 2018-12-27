GAÜN' de Mülteci Ve Göçmen Hakları Paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından hazırlanan “Sivil Toplum ve İnsan Hakları Bağlamında Mülteci ve Göçmen Haklarının Değerlendirilmesi" konulu Panel GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleştirildi.

Gaziantep Barolar Birliği Başkanı Avukat Bektaş Şarklı'nın katılımı ve Hukuk Topluluğu Başkanı Rumeysa Kılıç'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe; Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Düzen ve Uyum Başkanı Mehmet Erbaş, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) Temsilcisi Avukat Gaye Eylem Danış ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'ni (UNHCR) temsilen katılan Avukat Işıl Özkeleş panelist olarak katıldı. birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'ni (UNHCR) temsilen katılan Avukat Işıl Özkeleş, mülteci hakları, uluslararası hukuki koruma ve UNHCR'ın çalışma alanları gibi konularda bilgi verdi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) temsilcisi Avukat Gaye Eylem Danış ise yerelde sığınmacılar ve göçmenler için ne gibi faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. İkametgah ile ilgili yabancıların yaşadıkları sorunlara değinen Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzen ve Uyum Başkanı Mehmet Erbaş, “Göç İdarisi Genel Müdürlüğü 2013 yılında 6458 sayılı YUKK'un yürürlüğe girmesiyle İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu. 2015 Yılı mayıs ayında ise 81 ilde il müdürlükleri operasyonel hale gelmiştir. Bu bağlamda ilimizde de yaklaşık dört senedir göç alanında faaliyet gösteren il müdürlüğümüz 65'den fazla milletten yabancının iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bunların arasında eğitimi için gelen yabancıların öğrenci ikamet izinleri de yer almaktadır. Yabancı öğrencilerimizin ikamet izinleri internetten aldıkları randevularla hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Hak ve hizmetlere nasıl erişecekleri, ikamet iznine nasıl başvuru yapmalarının anlatıldığı broşürlerimiz öğrencilerle paylaşılmaktadır” diye konuştu.

Katılım sağlayan öğrencilerin etkinlik sonunda soruları alınarak interaktif bir panel ortamı yaratıldı. Katılım sağlayan üniversite öğrencilerinin mülteci ve göçmen hakları hakkında bilgilendirilmesi sağlanarak, çeşitli kurumların yerelde ve ulusalda nasıl faaliyet gösterdikleri hakkında bilinçlendirildi.